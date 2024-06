L'alliance du Premier ministre indien Narendra Modi se dirigeait vers une majorité dans le décompte des voix lors des élections générales de mardi, mais les chiffres montrent que la marge de victoire pourrait ne pas être aussi importante que les sondages de sortie des urnes le suggéraient, ce qui a entraîné une déroute sur les marchés.

RÉACTION DU MARCHÉ :

STOCKS : L'indice Nifty a chuté de 8%, s'apprêtant à vivre sa pire journée en quatre ans et effaçant ses gains pour 2024.

FOREX : La roupie était à 83,3575 contre le dollar américain à 09:55 a.m. IST, ayant

touché

un plus bas intra-journalier de 83,4375 au début des échanges.

OBLIGATIONS : Les obligations indiennes

à 10 ans de l'Inde

était à 7,0130%, après avoir atteint son plus haut niveau depuis près de deux semaines.

Voici quelques réactions des analystes du marché :

DIPAN MEHTA, DIRECTEUR FONDATEUR D'ELIXIR EQUITIES, MUMBAI

"La plus grande déception du marché est le fait que le Bharatiya Janata Party (BJP) n'a pas (encore) la majorité. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, mais cela ouvre la boîte de Pandore, car tous les autres acteurs ... sont assez volatiles."

SONAL BADHAN, ÉCONOMISTE, BANQUE DE BARODA, MUMBAI :

"Il semble que l'Alliance démocratique nationale (NDA) sera reconduite au pouvoir et la continuité de la politique est un point positif. Cependant, si le BJP n'obtient pas la majorité à lui tout seul, on peut s'attendre à un certain ralentissement des décisions politiques." VASU MENON, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT, OCBC, SINGAPOUR

"Une victoire moins large que prévu de l'alliance de Modi pourrait susciter des doutes quant à la capacité du nouveau gouvernement à mener à bien des réformes politiquement difficiles, considérées comme cruciales pour soutenir la croissance économique de l'Inde, qui est déjà la plus rapide au monde."

"Malgré cela, il n'en reste pas moins que l'alliance dirigée par le BJP devrait remporter un troisième mandat, ce qui signifie la continuité des efforts du gouvernement en matière d'infrastructures et d'industrie manufacturière pour stimuler la croissance économique.

"Les valorisations du marché boursier indien ne sont pas bon marché, mais les perspectives macroéconomiques de l'Inde restent plus prometteuses que celles de nombreux autres grands marchés, et les fortes corrections de prix peuvent créer des opportunités d'investissement intéressantes."

MIKE SELL, RESPONSABLE DES ACTIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS MONDIAUX, ALQUITY, LONDRES

"L'important est que le NDA revienne pour former le prochain gouvernement, ce qui représente une continuité politique. Qu'ils gagnent par 20 ou 120 voix a un impact sur le nombre de réformes structurelles qui peuvent être mises en place, mais en fin de compte, une victoire est une victoire et la positivité croissante autour de l'histoire de la croissance structurelle de l'Inde ne se démentira pas.

UMESH KUMAR MEHTA, CHIEF INVESTMENT OFFICER, SAMCO MUTUAL FUND, MUMBAI

"Les marchés ont chuté aujourd'hui car ils tiennent compte d'un changement probable de la structure de gouvernance, car les tendances actuelles laissent présager une alliance et non une majorité absolue pour le BJP, comme c'était le cas au cours des dix dernières années."

"S'il s'agit d'un gouvernement de coalition NDA, les marchés attendront le budget pour y voir plus clair. D'ici là, nous nous attendons à ce que les marchés soient dans un état de flux et qu'ils essaient de corriger ou de se stabiliser à ce niveau ou autour de ce niveau."

"Si le mandat est fragmenté, nous pensons que les marchés devraient être encore plus nerveux. Mais tant que les dirigeants actuels et le Premier ministre restent en place, la chute ne sera pas massive." MALCOLM DORSON, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE SENIOR ET RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE DES MARCHÉS ÉMERGENTS CHEZ GLOBAL X, NEW YORK

"Nous sommes positifs quant aux perspectives de résultats des élections, mais l'investissement en Inde va bien au-delà de ces élections. C'est une histoire qui s'étend sur 20 ans et qui ne dépend pas des deux semaines à venir."

"Toutefois, il est passionnant de constater que cette élection braque les projecteurs sur l'Inde, non seulement comme une occasion de présenter ses récentes améliorations, mais aussi pour mettre en évidence son énorme potentiel de croissance. L'élection met également en lumière l'Inde en tant qu'étoile montante fondée sur la démocratie, au moment même où la Chine subit la pression des investisseurs internationaux."

GARY TAN, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS, SINGAPOUR :

"Les marchés indiens se sont redressés à l'approche des élections en espérant une victoire décisive du BJP et de ses alliés. Toute victoire de la coalition au pouvoir inférieure à 350 sièges pourrait entraîner un recul significatif à court terme du marché indien."

SIDDHARTHA KHEMKA, HEAD RETAIL RESEARCH, MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES, MUMBAI

"La chute brutale du Nifty s'explique par le fait que les résultats, même s'il s'agit de tendances précoces, présentent une image très différente de ce que les sondages de sortie des urnes avaient montré. Une variation de 10 % par rapport aux sondages de sortie des urnes est quelque chose que les marchés auraient facilement absorbé".

"Le marché ne veut pas d'un parlement sans majorité ou d'un gouvernement de coalition, qui entraînerait de nombreux retards dans la prise de décision.

MADHAVI ARORA, ÉCONOMISTE EN CHEF, EMKAY GLOBAL, MUMBAI :

"La marge de victoire pourrait décider de l'agressivité de la prochaine étape des réformes dans les domaines de la terre, du travail et du capital. Le prochain budget sera d'autant plus important pour évaluer tout changement dans les priorités politiques, en particulier en ce qui concerne la répartition des dépenses entre les investissements et les recettes."

GAURAV DUA, PREMIER VICE-PRÉSIDENT ET RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE DU MARCHÉ DES CAPITAUX, SHAREKHAN, MUMBAI

"Il est évident que les premiers résultats ne sont pas positifs pour les marchés. Mais il est certain que si le BJP/NDA parvient à obtenir les 272 sièges nécessaires pour former le gouvernement, la baisse ne sera qu'une réaction à court terme dans l'ensemble."

"Mais le fait d'être dans une alliance pourrait dissuader le BJP, s'il gagne, de prendre des réformes qui ne sont pas très populaires, mais plutôt structurelles."

"Toutefois, si les résultats ne sont pas concluants et que nous obtenons un mandat fragmenté, le NDA devra alors attirer des indépendants ou d'autres partis, ce qui n'est jamais une bonne nouvelle pour le marché." (Reportages de Bharath Rajeswaran et Siddhi Nayak à Mumbai, Bansari Mayur Kamdar à Bangalore, Ankur Banerjee à Singapour ; Compilation d'Indranil Sarkar à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza et Nivedita Bhattacharjee)