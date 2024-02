La livre rattrape le dollar alors que les investisseurs renforcent leurs positions haussières, et pourrait bénéficier d'un élan supplémentaire grâce aux données de cette semaine montrant que l'activité commerciale britannique est l'une des plus fortes du monde développé.

Les enquêtes mensuelles sur l'activité des entreprises devraient montrer cette semaine que le Royaume-Uni est arrivé en tête du classement en février, loin devant la zone euro et devançant même les États-Unis, qui ont été l'un des rares grands pays à ne pas avoir connu de contraction au cours de l'année écoulée.

Ce soi-disant "exceptionnalisme américain" a permis au dollar de se maintenir à un niveau élevé et aux investisseurs de croire en un atterrissage en douceur de l'économie américaine.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'indice de l'activité économique britannique atteigne 52,7 au début du mois de février, grâce à une augmentation de l'activité du secteur des services, qui a atteint son rythme le plus élevé depuis le mois de mai dernier.

La livre sterling n'a perdu que 0,9 % par rapport au dollar depuis le début de l'année 2024, après une perte de 1,5 % depuis le début de l'année il y a deux semaines.

Il y a quatre mois à peine, le Fonds monétaire international déclarait que la Grande-Bretagne serait l'économie à la croissance la plus lente parmi les pays du Groupe des Sept en 2024.

Beaucoup de choses ont changé depuis, notamment le basculement de l'Allemagne dans une véritable récession et la faible croissance de la France. La semaine dernière, des données ont montré que le Royaume-Uni avait lui aussi enregistré deux trimestres consécutifs de croissance négative l'année dernière.

L'euro est tombé à son niveau le plus bas depuis six mois par rapport à la livre sterling, ayant perdu environ 2 % de sa valeur par rapport à son rival d'outre-Manche depuis le début de l'année.

Au cours des derniers mois, les investisseurs ont apprécié le rendement plus élevé de la livre sterling, qui s'explique par le fait que, même si l'économie est atone, la persistance de l'inflation obligera la Banque d'Angleterre à maintenir les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

Les données hebdomadaires de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) montrent que les spéculateurs ont porté leur position haussière sur la livre sterling à 3,971 milliards de dollars au cours de la semaine qui s'est achevée le 13 février, soit un peu moins que le record de neuf ans atteint en juillet dernier.

Les fonds à effet de levier, qui comprennent les fonds spéculatifs et les gestionnaires de fonds, ont augmenté de manière agressive leurs positions longues sur la livre sterling depuis le début du mois de décembre, et détiennent maintenant leur pari le plus important sur une reprise de la livre depuis le mois d'octobre.

Outre l'attrait de la livre pour les rendements, les investisseurs pourraient finalement se réjouir de ces données.

JPMorgan a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour 2024 au Royaume-Uni en janvier, tandis que la Deutsche Bank a déclaré la semaine dernière qu'elle avait légèrement revu à la hausse ses estimations de croissance trimestrielle.

Bank of America est devenue optimiste sur la livre sterling et a augmenté la semaine dernière son objectif de fin d'année pour la livre à 1,37 $, soit environ 8,5 % au-dessus de son niveau actuel.

Dans une note datant de la semaine dernière, ING a rappelé qu'il ne fallait pas "se laisser emporter" par les signes de pousses vertes dans l'économie - la BoE se concentre actuellement sur l'inflation des services et des salaires - mais a reconnu que les perspectives de l'économie britannique commençaient à s'éclaircir.