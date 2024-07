Le bond de l'intérêt ouvert sur les contrats à terme sur la roupie et le dollar à la Bourse de Singapour indique que les investisseurs déplacent leurs activités d'arbitrage et de couverture vers la ville-État après que la banque centrale indienne a imposé des restrictions sur les contrats à terme sur la monnaie locale, ont déclaré les traders.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

La Reserve Bank of India cherche à augmenter le volume des produits dérivés en roupie échangés sur le marché local par rapport au marché offshore, ce qui lui permet de mieux contrôler la monnaie.

Cependant, en janvier, la banque centrale a publié des règles révisées exigeant une exposition sous-jacente au risque de change pour les transactions sur les produits dérivés en roupies négociés en bourse.

Bien qu'ils n'en aient pas précisé la raison, les responsables de la banque centrale ont déclaré que les règlements de la loi sur la gestion des changes stipulent que les produits dérivés sur devises négociés en bourse ne servent qu'à des fins de couverture.

Cela a eu pour effet involontaire de pousser les activités de couverture vers la Bourse de Singapour, ce qui va à l'encontre de l'objectif plus large de la RBI.

PAR LES CHIFFRES

L'intérêt ouvert sur les contrats à terme roupie/dollar à la Bourse de Singapour a augmenté de 400 % depuis le début de l'année pour atteindre 268 000 contrats, ce qui équivaut à une valeur notionnelle de près de 6,5 milliards de dollars, sur la base d'une moyenne de 7 jours. L'intérêt ouvert moyen en 2023 était de 92 000 contrats.

En revanche, l'intérêt ouvert sur les contrats à terme sur devises du National Stock Exchange of India a plus que diminué de moitié au cours de la même période, pour atteindre 2,7 millions de contrats, représentant une valeur notionnelle de 2,7 milliards de dollars.

GRAPHIQUE

CITATIONS CLÉS

"C'est logique. Si vous imposez des conditions sur les transactions onshore, les volumes se déplaceront vers les marchés offshore", a déclaré Sajal Gupta, directeur exécutif et responsable du marché des changes et des matières premières chez Nuvama Institutional.

Les investisseurs étrangers, en particulier ceux de petite taille, chercheront d'autres solutions pour couvrir leur risque de change en Inde, tandis que les négociants pour compte propre ont été complètement exclus du marché local, a-t-il ajouté.

La règle de couverture de la RBI a favorisé les volumes, a déclaré un analyste de fonds spéculatifs basé à Singapour, tout en soulignant que les exigences de marge liées à une plateforme de change de gré à gré étaient responsables de l'augmentation de l'activité des fonds spéculatifs.