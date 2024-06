Le comité des taux de la Reserve Bank of India a encore divergé dans ses opinions sur la nécessité de taux d'intérêt élevés pour maîtriser l'inflation, certains craignant que la croissance économique ne soit sacrifiée, selon les minutes de la dernière réunion de politique monétaire publiées vendredi.

Les six membres du comité de politique monétaire (MPC) de la RBI, répartis à parts égales entre membres internes et externes, ont maintenu le taux repo inchangé à 6,50 % pour une huitième réunion consécutive au début du mois.

Toutefois, deux membres externes ont voté en faveur d'une réduction du taux de 25 points de base et d'un changement de l'orientation de la politique, qui est passée de "retrait de l'accommodement" à "neutre".

Ashima Goyal, qui a voté pour une réduction pour la première fois, a déclaré que l'inflation elle-même est la meilleure mesure de la croissance potentielle dans les conditions indiennes de transition de la croissance.

"Si l'inflation globale s'approche de l'objectif et que l'inflation de base est inférieure à l'objectif, et que les données entrantes le confirment, cela signifie que la croissance est inférieure au potentiel et que le NIR (taux de politique réel neutre) est supérieur au taux neutre ; les taux de politique réels peuvent donc baisser en toute sécurité".

Sur la base de l'inflation moyenne de l'année fiscale en cours, le taux réel actuel est d'environ 2 %, bien plus élevé que le taux réel neutre de 1 %, qui est idéal pour l'économie, a déclaré M. Goyal.

L'inflation annuelle des prix de détail est tombée à 4,75 % en mai, contre 4,83 % en avril, tandis que l'inflation de base a atteint un niveau record de 3,12 %. L'inflation globale devrait s'élever à 4,5 % en moyenne au cours de cette année fiscale, alors que l'objectif de la RBI est de 4 %.

Les prévisionnistes professionnels interrogés par la RBI ont prévu que la croissance de 2025/26 et 2024/25 serait inférieure de 0,75 % à celle de 2023/24, a déclaré Jayanth Varma, votant pour une réduction des taux pour la deuxième réunion consécutive.

"Il s'agit d'un sacrifice de croissance inacceptable si l'on considère que l'inflation globale ne devrait dépasser l'objectif que d'environ 0,5 % et que l'inflation de base est extrêmement bénigne.

La plupart des membres qui ont voté pour le maintien des taux estiment que l'inflation des denrées alimentaires reste volatile et doit être surveillée de près.

Les prix des denrées alimentaires, qui représentent près de la moitié du panier global des prix à la consommation, ont augmenté de plus de 8 % depuis novembre dernier et ont enregistré une croissance d'environ 8,7 % en avril et en mai.

"Les prix des denrées alimentaires empêchent d'envisager d'éventuels changements dans l'orientation de la politique monétaire", a écrit le sous-gouverneur Michael Patra.

Les perspectives de croissance pour 2024-25 restent optimistes car l'activité économique conserve son élan, a déclaré le gouverneur Shaktikanta Das.

L'économie a progressé à un rythme plus rapide que prévu de 7,8 % en glissement annuel au cours des trois premiers mois de 2024.

"La croissance résiliente permet à la politique monétaire de se concentrer sans ambiguïté sur l'inflation [...]. Toute action hâtive dans une direction différente causera plus de mal que de bien", a déclaré M. Das. (Reportage de Swati Bhat ; Rédaction de Savio D'Souza)