Mike Dolan fait le point sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux. Avec un instinct de "buy the dip" toujours puissant dans les actions, les marchés américains ont un rare accès de nervosité concernant le ralentissement de l'économie - avec des rendements du Trésor, le dollar et les prix du pétrole qui se sont tous effondrés au cours des dernières 24 heures.

La capacité de Wall Street à rebondir grâce à la technologie s'est à nouveau manifestée lundi, le S&P500 ayant rattrapé les fortes pertes subies au cours de la journée pour clôturer en hausse.

Mais le complexe des taux, des devises et des matières premières est fortement influencé par les nouveaux signes d'un fort ralentissement de l'activité industrielle aux États-Unis.

Alors qu'un ralentissement économique à ce stade pourrait être une arme à double tranchant pour les actions proches de leur niveau record - en associant les implications en termes de bénéfices à la probabilité accrue d'une baisse des taux de la Réserve fédérale - la pression pourrait se poursuivre au moins jusqu'au rapport clé sur l'emploi de cette semaine.

Les contrats à terme du S&P500 sont de nouveau dans le rouge avant l'ouverture de la bourse mardi, avec des pertes boursières dans la plupart des pays d'Asie et d'Europe aujourd'hui également.

Lundi, la dernière enquête de l'ISM sur l'industrie manufacturière américaine a révélé une contraction plus importante que prévu de l'activité en mai, amplifiant les résultats tout aussi sombres de l'enquête équivalente sur les usines de Chicago à la fin de la semaine dernière, ainsi que les signes d'érosion des dépenses des ménages en avril.

La combinaison de ces facteurs a suffi à faire baisser l'estimation en temps réel du "GDPNow" de la Fed d'Atlanta jusqu'à 1,8 %, alors qu'elle était de 3,5 % il y a une semaine et de plus de 4 % à la mi-mai, et qu'elle a atteint son niveau le plus bas de l'année.

Les principaux sondages de la semaine sur le marché du travail commenceront plus tard mardi avec les données sur les ouvertures d'emplois pour le mois d'avril.

Les attentes de réduction des taux de la Fed pour l'ensemble de l'année sont maintenant repassées au-dessus de 40 points de base (pb) - près de 10 pb de plus qu'il y a une semaine.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans sont retombés à leur plus bas niveau depuis près de trois semaines, sous l'effet de la chute des prix du pétrole brut après l'intervention de l'OPEP, elle-même victime de l'inquiétude suscitée par le secteur manufacturier. Les prix du pétrole ont encore fait boule de neige mardi, atteignant leur plus bas niveau depuis le 6 février, ramenant les gains en glissement annuel sous la barre des 2 % pour la première fois en trois mois.

Et le recul de 25 points de base des rendements à 10 ans au cours de la semaine écoulée a suffi à ramener sous zéro la "prime de terme" récemment réapparue sur les titres de créance à long terme.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS

Le dollar a également été victime de la crise, son indice DXY tombant à son plus bas niveau depuis près de deux mois avant de se stabiliser. L'euro a brièvement atteint son plus haut niveau depuis la mi-mars avant la baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, largement attendue cette semaine, tandis que le dollar/yen a reculé à 155 pour la première fois depuis le 16 mai.

La chute du dollar a toutefois été freinée par la baisse continue du peso mexicain, le recul de la roupie indienne et les nouvelles pertes du rand sud-africain après les résultats des élections qui ont eu lieu cette semaine dans les trois pays.

La roupie a chuté brutalement à son plus bas niveau depuis trois semaines, les résultats provisoires des élections indiennes ayant montré que l'alliance dirigée par le BJP de Narendra Modi était loin de la super-majorité que les sondages de sortie des urnes laissaient entrevoir en fin de semaine.

Mais ce sont les actions indiennes qui ont le plus souffert, avec une perte de plus de 8 %, la plus importante depuis plus de quatre ans, après que les espoirs de réformes et de dépenses majeures en cas de majorité parlementaire des deux tiers aient été anéantis lundi et aient fait chuter le marché de ses niveaux record.

Le peso, quant à lui, a accumulé des pertes allant jusqu'à 5 % depuis vendredi, après la victoire de Claudia Sheinbaum à l'élection présidentielle et la quasi-super majorité obtenue par le parti de gauche Morena. L'inquiétude porte sur les changements constitutionnels qui pourraient intervenir ainsi que sur l'apparente liberté de manœuvre en matière de dépenses publiques.

Les principaux éléments de l'agenda qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mardi : * Offres d'emploi et commandes de produits manufacturés en avril aux États-Unis * Bénéfices des entreprises américaines : Hewlett Packard Enterprise, Bath & Body Works