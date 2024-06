Les rendements des obligations d'État indiennes sont restés stables en début de séance vendredi, les investisseurs attendant la décision de politique monétaire de la Reserve Bank of India (RBI) prévue à 10h00 IST, avec un accent particulier sur les orientations.

Le rendement de référence à 10 ans de l'Inde était à 7,0143% à 9:45 a.m. IST, après sa clôture précédente de 7,0112%.

"La politique monétaire devrait être un non-événement, car il est peu probable que des décisions importantes soient prises. Il faudrait un commentaire positif fort pour que le rendement de référence descende à nouveau en dessous de 7 %", a déclaré un négociant d'une grande maison de courtage.

Les rendements obligataires ont grimpé mardi et sont restés élevés après qu'un mandat affaibli pour le parti et l'alliance du Premier ministre Narendra Modi a soulevé des inquiétudes quant à un rythme potentiellement plus lent de la consolidation fiscale, parallèlement à une augmentation des dépenses sociales.

On s'attend à ce que la RBI maintienne ses taux d'intérêt et sa politique monétaire plus stricte lors de sa révision de politique, dans un contexte de croissance économique robuste et de perspectives d'inflation incertaines.

Une majorité plus faible pour l'alliance dirigée par Modi pourrait augmenter les dépenses sociales, mais ne se traduirait pas par des emprunts supplémentaires, ce qui limiterait la hausse des rendements obligataires, a déclaré Rajeev Mohan, président de la trésorerie et des marchés mondiaux à la Kotak Mahindra Bank.

Les gestionnaires de fonds ont également déclaré que les obligations d'État indiennes continueraient d'attirer les flux étrangers, même si une marge de victoire plus étroite que prévu pourrait entraîner un changement de politique.

Les traders attendront également une nouvelle offre via une vente aux enchères hebdomadaire de la dette du gouvernement central, qui vise à lever 290 milliards de roupies (3,47 milliards de dollars), dont 200 milliards de roupies de papier de référence.

Pendant ce temps, le rendement américain à 10 ans est resté proche de la barre des 4,30 % avant le rapport très attendu sur l'emploi du gouvernement pour le mois de mai, qui sera publié vendredi.

Les dernières données ont renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale procédera à deux réductions de taux de 25 points de base (pb) chacune en 2024. (1 $ = 83,4675 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Sohini Goswami)