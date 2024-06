Les rendements des obligations d'État indiennes devraient rester stables en début de journée ce vendredi, les traders attendant une nouvelle offre de dette via la vente aux enchères hebdomadaire et les minutes de la dernière réunion de politique de la banque centrale prévues plus tard dans la journée.

Le rendement de référence de l'Inde à 10 ans devrait évoluer dans une fourchette de 6,95%-6,99%, après sa clôture précédente de 6,9781%, a déclaré un trader d'une banque d'État.

New Delhi vendra des obligations d'une valeur de 230 milliards de roupies (2,75 milliards de dollars) plus tard dans la journée, y compris des obligations à cinq ans.

"Les traders évalueront l'appétit des investisseurs lors de la vente aux enchères de la dette, ce qui pourrait fournir des indications, tandis que les commentaires des responsables de la Reserve Bank of India seront surveillés pour plus d'indications sur la trajectoire des taux d'intérêt", a déclaré le trader.

La RBI publiera les minutes de sa réunion de politique générale de juin après les heures de marché. La banque centrale a maintenu le statu quo sur les taux et la position, car elle vise à atteindre l'objectif d'inflation de 4 %, même si deux membres externes ont voté en faveur d'un changement de position et d'une réduction des taux.

En début de semaine, la RBI a réitéré sa volonté d'atteindre son objectif d'inflation. Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a déclaré que l'Inde devait éviter tout "aventurisme" et continuer à se concentrer sur la réduction de l'inflation pour atteindre l'objectif de 4 %.

Les prix élevés des denrées alimentaires ont entravé la récente baisse de l'inflation, ce qui fait que ses efforts pour maîtriser les prix restent un "travail en cours", a déclaré la RBI dans un bulletin.

Le rendement américain à 10 ans est resté proche de la barre des 4,25 % alors que l'on s'attend à ce que la Réserve fédérale réduise ses taux de 50 points de base en 2024, même si la banque centrale a réduit ses prévisions à une seule réduction de 25 points de base cette année, par rapport aux trois prévues en mars.

Les traders garderont également un œil sur les flux étrangers car les obligations indiennes ne sont qu'à une semaine d'être incluses dans l'indice de dette des marchés émergents de JPMorgan. INDICATEURS CLÉS : ** Brent en baisse de 0,1 % à 85,60 $ le baril, après une hausse de 0,8 % lors de la séance précédente ** Rendement du Trésor américain à dix ans à 4,2672 %, rendement à deux ans à 4.7478% ** L'Inde va vendre des obligations souveraines d'une valeur de 230 milliards de roupies ** La RBI va fixer les frais de souscription pour 230 milliards de roupies d'adjudication d'obligations souveraines ** La RBI va procéder à des prises en pension à taux variable sur 6 jours pour 1 trillion de roupies (1$ = 83,5930 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia Rédaction d'Eileen Soreng)