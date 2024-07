La roupie indienne devrait ouvrir largement inchangée ce mardi, dans un contexte de mouvements de fourchette chez les pairs asiatiques, avant le témoignage du président de la Réserve fédérale Jerome Powell.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à 83,48-83,50 pour le dollar américain, contre 83,4925 lors de la session précédente. La roupie est bloquée dans une large fourchette 83,35-83,60 depuis plus d'un mois.

Le président de la Fed, M. Powell, doit se présenter devant le Congrès mardi et mercredi. Les devises asiatiques se sont maintenues dans une fourchette avant ses commentaires.

"Pour moi, le risque est du côté de Powell étant plus dovish par rapport aux attentes", a déclaré un cambiste d'une banque.

"Cela devrait évidemment maintenir le dollar à la baisse et peut-être, juste peut-être, nous pourrons sortir de cette fourchette (sur le dollar/roupie)".

Le témoignage de M. Powell s'inscrit dans le contexte d'une série de données américaines qui se sont avérées moins favorables, ce qui a renforcé la confiance dans le fait que la Fed réduira ses taux à deux reprises cette année. Les chances d'une réduction des taux lors de la réunion de septembre sont désormais de 3 sur 4.

La semaine dernière, les données ont montré que le taux de chômage américain a atteint son plus haut niveau en deux ans et demi et que l'activité du secteur des services américain a chuté à son plus bas niveau en quatre ans.

Les rendements du Trésor américain ont baissé la semaine dernière et l'indice du dollar a chuté de près de 1 %.

M. Powell voudra "probablement fournir une certaine assurance" que les taux sont susceptibles d'être sur une trajectoire descendante, sans pour autant indiquer que la Fed "est cavalière" en ce qui concerne la réduction des taux, a déclaré la banque ING dans une note.

"Il s'agit d'un exercice d'équilibre difficile, les marchés seront donc à l'affût.

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie non livrable à un mois à 83,55 ; prime à terme onshore à un mois à 7,75 paise ** Indice du dollar à 105,02 ** Brent en baisse de 0,2 % à 85,6 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,28 % ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 379,6 millions de dollars le 5 juillet.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des obligations indiennes pour une valeur nette de 59,5 millions de dollars le 5 juillet (rapporté par Nimesh Vora ; édité par Sonia Cheema).