La roupie indienne devrait reculer à l'ouverture mardi, plombée par une nouvelle hausse des rendements du Trésor américain dans un contexte d'anticipations croissantes d'une victoire de Donald Trump à la présidence américaine.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à 83,47-83,48 pour le dollar américain, contre 83,4375 lors de la session précédente. Les devises asiatiques étaient en baisse de 0,1 % à 0,5 %, le yuan chinois offshore passant sous la barre des 7,3050 pour un dollar américain.

A l'instar de l'Asie, la roupie "aura du mal" aujourd'hui, a déclaré un cambiste d'une banque.

"Maintenant, nous sommes de nouveau en train de surveiller la résistance 83,50-83,55 (sur le dollar/rupee)".

Le rendement américain à 10 ans a grimpé à près de 4,50 % lors de la séance de New York lundi, son niveau le plus élevé depuis un mois. La probabilité croissante que M. Trump l'emporte lors des élections de novembre incite les investisseurs à exiger des rendements plus élevés sur les bons du Trésor américain. À la suite de la prestation du président américain Joe Biden lors du débat de la semaine dernière, qui a été largement critiquée, la probabilité d'une victoire de Trump à l'élection présidentielle a grimpé à 60 %, selon le site web de paris politiques PredictIt.

"Les participants au marché intègrent les préoccupations budgétaires et une inflation plus élevée compte tenu des résultats potentiels de l'élection", a déclaré Morgan Stanley dans une note.

Les élections occupent le devant de la scène, l'attention portée aux résultats et l'incertitude politique continuant de stimuler l'action des prix, a déclaré Morgan Stanley, faisant référence aux élections américaines et françaises.

La hausse des rendements américains survient malgré la faiblesse des données sur l'industrie manufacturière américaine lundi. Les données de l'Institute for Supply Management ont montré que l'industrie manufacturière américaine s'est contractée pour le troisième mois consécutif en juin.

L'attention se porte maintenant sur le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell plus tard dans la journée. Ensuite, le procès-verbal de la dernière réunion de la Fed sera publié mercredi, puis le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis vendredi.

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie non livrable à un mois à 83,52 ; prime à terme onshore à un mois à 7,5 paise ** Indice du dollar en hausse à 105,86 ** Brent en hausse de 0,3% à 86,8 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,45% ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 186,1 millions de dollars le 28 juin.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 264,5 millions de dollars d'obligations indiennes le 28 juin.