La roupie indienne sera soutenue jeudi par l'inflation américaine plus faible que prévu, alors que les projections selon lesquelles la Réserve fédérale ne réduira ses taux qu'une seule fois cette année devraient peser.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à 83,52-83,55 pour le dollar américain, par rapport à sa clôture précédente à 83,5450.

"Le soulagement de l'inflation américaine ne se traduit pas par beaucoup de choses (pour la roupie), ce qui signifie normalement que (la paire dollar/roupie) veut pousser à la hausse", a déclaré un cambiste d'une banque.

"Et cette poussée à la hausse doit faire face à la RBI".

La Reserve Bank of India est intervenue mercredi sur le marché des contrats à terme non livrables (NDF) et sur le marché local au comptant pour empêcher la monnaie locale de tomber à un niveau historiquement bas.

Les rendements du Trésor américain et l'indice du dollar ont chuté après que les prix à la consommation américains soient restés inchangés en mai, après une augmentation de 0,3 % en glissement mensuel en avril, et par rapport à une augmentation de 0,1 % prévue par les économistes interrogés par Reuters.

La baisse des rendements et du dollar a été partiellement compensée après que le graphique à points a indiqué que la Fed pourrait réduire ses taux une seule fois cette année, alors que les responsables politiques avaient prévu trois réductions en mars.

En outre, l'estimation à long terme de la politique monétaire de la Fed est passée de 2,5625 % à 2,75 %.

La courbe des taux a créé la surprise avec une projection médiane d'une réduction en 2024 au lieu des deux prévues par le consensus, a déclaré Goldman Sachs dans une note.

La probabilité de marché d'une réduction des taux de la Fed en septembre a grimpé à plus de 80 % après le rapport sur l'inflation, avant de retomber à près de 60 % par la suite.

L'indice du dollar, qui a atteint son plus bas niveau à 104,25, s'est redressé. Le rendement du Trésor américain à 10 ans s'est éloigné de 7 points de base de son niveau le plus bas.

INDICATEURS CLÉS : ** Taux de change à terme non livrable de la roupie à un mois à 83,60 ; prime à terme à un mois sur le marché intérieur à 7 paises.

** Indice du dollar en hausse à 104,76 ** Brent en baisse de 0,4 % à 82,3 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,32 % ** Selon les données du NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 6,8 millions de dollars le 11 juin.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 299,2 millions de dollars d'obligations indiennes le 11 juin (rapporté par Nimesh Vora ; édité par Sohini Goswami).