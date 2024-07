La roupie indienne, qui oscille autour de son plus bas niveau historique, devrait ouvrir largement inchangée mardi, le budget fédéral à venir et la réaction du marché boursier à ce dernier étant susceptibles de dicter la direction intrajournalière.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à plat par rapport à 83,6575 lors de la session précédente. La roupie a chuté lundi à un niveau historiquement bas de 83,6775.

"Comme on pouvait s'y attendre, un nouveau sommet (sur le dollar/roupie) n'a pas conduit à une augmentation de la volatilité. Pour moi, il s'agit d'une nouvelle indication de la manière dont la Reserve Bank of India a modifié le marché", a déclaré Kunal Kurani, vice-président associé de Mecklai Financial.

En ce qui concerne le budget, "ce que les actions feront en réaction au budget sera le plus important" pour la roupie, a-t-il dit. À ce niveau de la roupie, il est probable qu'elle soit "plus vulnérable que d'autres", a-t-il ajouté.

La roupie, après avoir atteint son plus bas niveau historique juste après midi lundi, a évolué dans une fourchette étroite.

"Les attentes selon lesquelles la RBI interviendra presque certainement signifient que l'interbancaire n'a pas l'appétit de poursuivre l'élan et les ruptures", a déclaré un cambiste d'une banque.

"De toute façon, l'impact du budget ne durera pas plus d'une journée.

Le ministre indien des finances, Nirmala Sitharaman, présentera le budget fédéral à 11h00 IST. Outre la réaction du marché des actions, la roupie surveillera l'objectif de déficit budgétaire.

Selon les prévisions médianes d'un sondage Reuters, l'objectif de déficit budgétaire est de 5,1 %, ce qui correspond au budget intérimaire de février.

Les actions et la dette indiennes ont été très dynamiques ce mois-ci, les investisseurs étrangers ayant injecté 5 milliards de dollars. L'impact du budget sur ces flux sera déterminant pour la roupie, selon les traders.

INDICATEURS CLÉS : ** Taux à terme non livrable de la roupie à un mois à 83,72 ; prime à terme onshore à un mois à 7,50 paisa ** Indice du dollar en baisse à 104,26 ** Taux à terme du pétrole brut en hausse de 0,2 % à 82,6 $ le baril ** Taux de rendement des obligations américaines à dix ans à 4,24 %.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 218,1 millions de dollars d'actions indiennes le 19 juillet.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 190,1 millions de dollars d'obligations indiennes le 19 juillet.