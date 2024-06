La roupie indienne pourrait tomber à son plus bas niveau historique à l'ouverture mercredi, avant les données importantes sur l'inflation américaine et les nouvelles prévisions de taux d'intérêt des responsables de la Réserve fédérale.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à 83,58-83,60 pour le dollar américain, par rapport à 83,5650 lors de la session précédente et au-delà du plus bas niveau historique de 83,5750 atteint en avril.

Mardi, la roupie a dépassé le support de 83,50-83,55.

"De la manière dont cela s'est passé, il est toujours inattendu de voir un mouvement au-delà de la fourchette établie", a déclaré un cambiste d'une banque.

"Ces sorties de fourchette n'ont toutefois pas donné lieu à des mouvements importants et je pense que ce scénario se reproduira.

La Reserve Bank of India pourrait intervenir sur le marché des contrats à terme non livrables (NDF) avant l'ouverture du marché, comme elle l'a fait dans le passé, pour empêcher la roupie de tomber à un nouveau plus bas, a-t-il dit.

La force de l'indice du dollar sur fond de doutes quant à une éventuelle baisse des taux de la Fed plus tard dans l'année pèse sur la roupie et d'autres monnaies asiatiques.

La banque centrale américaine devrait annoncer qu'elle ne modifiera pas son taux directeur plus tard dans la journée et lors de sa prochaine réunion en juillet. Les décideurs politiques présenteront leurs nouvelles projections de taux d'intérêt.

Un ton hawkish pourrait également se refléter dans les projections de la Fed, a déclaré la banque HSBC dans une note. L'estimation médiane pour 2024 pourrait augmenter pour impliquer seulement 25 ou 50 points de base de réductions cette année, contre 75 points de base la dernière fois, et il pourrait y avoir une augmentation de son point "à plus long terme" à 2,7 %, a-t-elle déclaré.

Les données de mai sur l'inflation des consommateurs américains seront publiées avant la décision politique de la Fed.

Les chiffres de mai devraient encore montrer une rigidité sous-jacente, ce qui a incité la Fed à rester prudente, a déclaré HSBC.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'inflation de base augmente de 0,3 % en glissement mensuel.

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie à un mois non livrable à terme à 83,66 ; prime à terme onshore à un mois à 7 paise.

** Indice du dollar à 105,24 ** Brent en hausse de 0,4 % à 82,2 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,4 %.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 343,5 millions de dollars d'actions indiennes le 10 juin.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 17,7 millions de dollars d'obligations indiennes le 10 juin (rapporté par Nimesh Vora ; édité par Sohini Goswami).