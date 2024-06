La roupie indienne devrait être sous pression ce lundi après que l'activité économique américaine ait atteint son plus haut niveau depuis plus de deux ans, stimulant ainsi la demande pour le dollar.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira légèrement plus faible contre le dollar américain à partir de 83,5325 lors de la session précédente.

La monnaie a chuté à son plus bas niveau historique de 83,6650 jeudi dernier, en grande partie à cause des sorties de fonds liées à la vente par le groupe Vodafone de sa participation dans l'entreprise indienne Indus Towers.

"On peut penser qu'un nouveau sommet (pour le dollar) ne sera pas atteint, du moins cette semaine", a déclaré un cambiste d'une banque.

L'attente d'une augmentation des flux liés à l'inclusion des obligations indiennes dans l'indice JP Morgan, ainsi qu'une banque centrale qui "ne voudra certainement pas d'un mouvement important" à la hausse sur le dollar/rupee indiquent que 83,66 est une valeur sûre, a-t-il dit.

L'indice du dollar et les rendements du Trésor américain ont augmenté vendredi, alors que le S&P a déclaré que son indice PMI composite de juin, qui suit les secteurs de la fabrication et des services, a atteint son plus haut niveau depuis 26 mois.

Cela a suscité des inquiétudes quant à un retard potentiel dans le calendrier de réduction des taux de la Réserve fédérale, a déclaré la banque ANZ dans une note.

Les investisseurs ont prévu deux réductions des taux d'intérêt par la Fed cette année, ce qui est plus optimiste par rapport à ce que les décideurs politiques avaient signalé lors de la dernière réunion.

Les données américaines sur l'indice PCE de base, attendues ce vendredi, fourniront des indications sur le calendrier et l'ampleur des réductions de taux. L'indice PCE de base américain de mai, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, devrait augmenter à un rythme modéré de 0,1 % d'un mois à l'autre.

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie non livrable à un mois à 83,60 ; prime à terme onshore à un mois à 7,25 paisa ** Dollar index à 105,84 ** Brent crude futures dips to $85.12 ** Ten-year U.S. note yield at 4.25% ** Selon les données NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de $149mln le 20 juin.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 112 millions de dollars d'obligations indiennes le 20 juin.