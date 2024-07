La roupie indienne devrait ouvrir largement inchangée lundi, les pairs asiatiques ont été mixtes, avec l'accent mis sur les données américaines importantes prévues plus tard dans la semaine.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à peine modifiée par rapport à la clôture de la session précédente de 83,3825. Les monnaies asiatiques se sont maintenues dans une fourchette et ont manqué de direction, tandis que l'indice du dollar a chuté.

La semaine dernière a été agitée pour la roupie, avec l'inclusion des obligations indiennes dans l'indice des marchés émergents JPMorgan et l'expiration des contrats à terme de juin. La monnaie locale s'est maintenue dans une fourchette de 83,36-83,61.

Les investisseurs étrangers ont acheté pour 16,54 milliards de roupies (198,4 millions de dollars) d'obligations indiennes sur une base nette dans le cadre du Fully Accessible Route vendredi, le jour de l'inclusion, ce qui est considérablement inférieur à ce que les banquiers avaient prévu.

"Maintenant que les positions liées à l'inclusion sont terminées, nous revenons au suivi du dollar et des rendements américains", a déclaré un cambiste d'une banque.

"Dans l'ensemble, je pense que nous sommes dans une fourchette 83,30-83,60 avec des risques plus élevés (pour le dollar/rupee)."

Des données américaines clés sont attendues cette semaine, à commencer par les chiffres de l'ISM manufacturier plus tard dans la journée. Les données ISM sur les services seront publiées mercredi et les chiffres de l'emploi non agricole de juin seront publiés vendredi.

Les chiffres de l'emploi non agricole, l'indicateur le plus surveillé, donneront des indications sur la santé du marché du travail américain.

Les remarques du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sont attendues mardi, suivies du procès-verbal de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed.

Les données américaines permettront de savoir si la Fed réduira ses taux plus tard dans l'année. Les espoirs d'une réduction des taux en septembre ont persisté après la stagnation de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis en mai.

"Les données soutiennent notre opinion selon laquelle le processus de désinflation reste en place", a déclaré la banque ANZ dans une note.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient une probabilité de 3 sur 4 d'une réduction des taux en septembre.

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie non livrable à un mois à 83,45 ; prime à terme onshore à un mois à 6,75 paise ** Indice du dollar en baisse à 105,62 ** Brent en hausse de 0,4 % à 85,4 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,39 % ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 929,2 millions de dollars le 27 juin.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 113,3 millions de dollars d'obligations indiennes le 27 juin.