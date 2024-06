La roupie indienne a augmenté mercredi, aidée par une intervention probable de la banque centrale après que la monnaie ait chuté le plus en plus d'un an lors de la session précédente suite à une marge de victoire plus étroite que prévu pour l'alliance du Premier ministre Narendra Modi-.

La roupie était à 83,4525 contre le dollar américain à 10:15 a.m. IST, en hausse de près de 0,1% par rapport à sa clôture à 83,53 dans la session précédente.

La Reserve Bank of India (RBI) est probablement intervenue sur le marché des contrats à terme non livrables pour soutenir la roupie, ont déclaré sept traders.

"Je pense que nous nous dirigeons vers une baisse (de la roupie) à court terme, mais le rythme dépendra de l'action de la RBI", a déclaré un cambiste d'une grande banque du secteur privé.

Les indices boursiers de référence, le BSE Sensex et le Nifty 50, étaient légèrement dans le vert après avoir enregistré leur pire chute en quatre ans mardi, les investisseurs étrangers ayant retiré un montant record de 1,5 milliard de dollars, selon les données provisoires de la bourse.

Les traders s'attendent à ce que les sorties d'actions indiennes se poursuivent cette semaine alors que les marchés digèrent le résultat des élections.

"Nous prévoyons maintenant que la parité USD/INR atteindra 83,00 à la fin de l'année civile, contre 82,00 précédemment", a déclaré Michael Wan, analyste principal des devises à la MUFG Bank.

L'indice du dollar était à 104,2 alors que la plupart des monnaies asiatiques ont gagné en raison d'une baisse des rendements des obligations américaines après que les données aient renforcé les espoirs de réduction des taux par la Réserve fédérale cette année.

Les chances que la Fed réduise ses taux en septembre ont augmenté pour atteindre près de 65%, contre 60% le 3 juin, selon l'outil FedWatch de CME. (Reportage de Jaspreet Kalra ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)