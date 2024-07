La roupie indienne s'est légèrement renforcée vendredi, alors que la plupart de ses pairs asiatiques ont augmenté à l'approche d'un rapport sur l'emploi américain très surveillé plus tard dans la journée, qui devrait influencer les attentes concernant la date à laquelle la Réserve fédérale commencera à assouplir les taux d'intérêt.

La roupie était à 83,4625 contre le dollar américain à 09:40 a.m. IST, légèrement plus élevée que sa précédente clôture à 83,4925.

L'indice du dollar est tombé à son plus bas niveau en trois semaines dans les échanges asiatiques et a perdu 0,1% à 105. La faiblesse générale du dollar a aidé à soutenir les pairs asiatiques de la roupie avec le yen japonais en hausse de 0,4 % à 160,59 et le yuan chinois également en hausse d'environ 0,1 %.

Pendant ce temps, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont légèrement baissé après avoir atteint leur plus haut niveau depuis avril, à savoir 87,60 dollars le baril.

Les offres interbancaires en dollars ont aidé la roupie dans les premiers échanges vendredi, a déclaré un cambiste d'une banque privée. La roupie pourrait chercher à dépasser 83,40 mais la demande de couverture des importateurs pourrait limiter les gains, a ajouté le trader.

Les traders surveilleront de près le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, prévu plus tard dans la journée, pour obtenir des indices sur la trajectoire future des taux d'intérêt de la Fed.

La plupart des données économiques faibles cette semaine ont pesé sur le dollar et les rendements obligataires américains, avec les chances d'une réduction des taux de septembre par la Fed augmentant à environ 73%, contre environ 66% une semaine plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME.

Le rapport sur les emplois non agricoles devrait montrer que l'économie américaine a créé 190 000 emplois en juin, contre 272 000 en juillet, selon les économistes interrogés par Reuters.

"Nous pensons toujours que le dollar devrait s'affaiblir à partir de maintenant, la Fed ayant la possibilité de réduire ses taux si le marché de l'emploi continue de s'affaiblir", a déclaré Lloyd Chan, analyste principal des devises à la MUFG Bank, dans une note. (Rapporté par Jaspreet Kalra ; édité par Sohini Goswami)