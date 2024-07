La roupie indienne est susceptible d'augmenter lundi, soutenue par une augmentation des attentes selon lesquelles la Réserve fédérale américaine pourrait commencer à réduire ses taux d'intérêt en septembre, mais la faiblesse du yuan chinois pourrait limiter les gains de la monnaie locale.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à un niveau stable ou légèrement plus élevé par rapport au dollar américain, contre 83,4850 lors de la session précédente.

La roupie devrait "suivre une tendance latérale autour de 83,45 avec un biais légèrement positif", a déclaré un cambiste d'une banque privée.

Les monnaies asiatiques sont restées dans l'expectative, tandis que le yuan chinois s'est légèrement affaibli à 7,29.

Les données publiées vendredi ont montré que les emplois non agricoles américains ont augmenté de 206 000 postes en juin, légèrement plus que les prévisions des économistes, mais le taux de chômage a augmenté à 4,1%, tandis que les salaires annuels ont augmenté au rythme le plus lent en trois ans.

Les chances d'une réduction des taux d'intérêt en septembre ont dépassé les 75 % après la publication de ces données, ce qui a pesé sur le dollar et les rendements obligataires américains. L'indice du dollar était à 104,9, tandis que le rendement du Trésor américain à 10 ans est remonté à 4,30 % en Asie, après avoir perdu 7 points de base vendredi.

Le témoignage semestriel du président de la Réserve fédérale Jerome Powell sur la politique monétaire devant les législateurs américains sera au centre de l'attention mardi et mercredi. L'Inde et les États-Unis publieront également leurs chiffres sur l'inflation des consommateurs cette semaine.

Le témoignage de Powell "pourrait être l'occasion pour lui de partager si les chances d'une réduction des taux en septembre se sont améliorées avec les dernières données", a déclaré la banque ING dans une note.

INDICATEURS CLÉS :

** Taux de change à terme non livrable de la roupie à un mois à 83,56 ; prime à terme onshore à un mois à 8 paisa.

** Indice du dollar à 104,91

** Brent en baisse de 0,1% à 86,4 dollars le baril

* Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,3%.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 660,1 millions de dollars d'actions indiennes le 4 juillet.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 231,4 millions de dollars d'obligations indiennes le 4 juillet (rapporté par Jaspreet Kalra ; édité par Sohini Goswami).