La roupie indienne a peu changé mardi, incapable de profiter de la hausse de la plupart des monnaies asiatiques, les traders anticipant des mouvements de fourchette jusqu'au résultat des élections générales en Inde.

La roupie était à 83,1325 contre le dollar américain à 09:40 IST, à peine changée par rapport à sa clôture à 83,13 dans la session précédente. La monnaie a oscillé entre 83,1075 et 83,1375 dans les premiers échanges.

L'indice du dollar a baissé de 0,1% à 104,4 alors que la plupart des devises asiatiques ont augmenté, avec le won coréen en hausse de 0,6%, en tête des gains.

Les analystes s'attendent à ce que la roupie évolue de manière latérale à l'approche des résultats des élections indiennes, prévues pour le 4 juin.

"Les analystes s'attendent à ce que la roupie évolue dans une fourchette comprise entre 82,90 et 83,30, a déclaré Anindya Banerjee, responsable de la recherche sur les devises étrangères chez Kotak Securities.

Les flux liés aux actions influenceront également la roupie à l'approche des résultats des élections. Les investisseurs étrangers ont vendu pour 2,7 milliards de dollars d'actions en mai jusqu'à présent, ce qui représente la plus forte sortie de capitaux depuis janvier.

La roupie pourrait s'apprécier légèrement vers la fin de la semaine, le remaniement de l'indice MSCI Global Standard devant attirer environ 2 milliards de dollars d'entrées passives, selon une estimation de Nuvama Alternative & Quantitative Research.

Les flux passifs de l'indice MSCI arriveront plus tard dans la semaine, mais le positionnement des fonds de négociation active pourrait également stimuler certains flux plus tôt", a déclaré un trader d'une banque étrangère. Les remarques des intervenants de la Réserve fédérale seront au centre de l'attention plus tard dans la journée de mardi, afin d'obtenir des indications sur le moment où la banque centrale pourrait commencer à assouplir ses taux d'intérêt.

Les probabilités que la Fed maintienne ses taux inchangés en septembre sont passées à 50 %, contre 38 % une semaine plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME. (Rapport de Jaspreet Kalra ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)