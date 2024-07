La roupie indienne est restée pratiquement inchangée jeudi, à la traîne de la plupart de ses pairs asiatiques, qui ont été soutenus par une baisse des rendements obligataires américains.

La roupie était à 83,5025 contre le dollar américain à 10:20 IST, à peine modifiée par rapport à sa clôture précédente à 83,52. La devise a oscillé dans une bande étroite de 83,50-83,51 dans les premiers échanges.

La plupart des mouvements de la roupie au cours des dernières séances de négociation ont également fait baisser les attentes en matière de volatilité, la volatilité implicite à un mois tombant à 1,65%, le plus bas niveau depuis le 7 mars.

L'indice du dollar est passé sous la barre des 105 alors que la plupart des devises asiatiques ont augmenté, le won coréen progressant de 0,3 % et tirant les gains vers le haut, avant les données sur l'inflation américaine, très attendues, qui doivent être publiées plus tard dans la journée.

Ces données devraient influencer les attentes quant à la date à laquelle la Réserve fédérale pourrait commencer à assouplir ses taux d'intérêt. Les contrats à terme sur les taux d'intérêt évaluent actuellement à 73 % la probabilité d'une réduction des taux en septembre, selon l'outil FedWatch du CME.

"Nous voyons actuellement un risque bidirectionnel pour l'inflation américaine, avec des conditions monétaires plus strictes et un marché de l'emploi plus mou qui font baisser l'inflation, tandis que les risques à la hausse proviennent des tensions géopolitiques", a déclaré Lloyd Chan, analyste principal des devises à la MUFG Bank, dans une note.

Les économistes interrogés par Reuters ont prévu que l'IPC américain de base en glissement mensuel resterait stable à 0,2 % en juin.

Les traders s'attendent à ce que la roupie oscille entre 83,45 et 83,55 au cours de la session du jour, la demande en dollars des importateurs habituels entravant les gains de la monnaie.

Outre les chiffres de l'inflation américaine, les investisseurs surveilleront également les remarques des responsables de la Fed qui devraient s'exprimer plus tard dans la journée. (Reportage de Jaspreet Kalra ; rédaction de Sohini Goswami)