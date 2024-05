La roupie indienne a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un mois mardi, aidée par les ventes de dollars des grandes banques étrangères et une baisse des rendements du Trésor avant la publication des minutes de la dernière réunion de politique de la Réserve fédérale plus tard dans la journée.

La roupie était à 83,23 contre le dollar américain à 10h00 IST, en hausse de 0,09% par rapport à sa clôture à 83,3050 dans la session précédente.

La roupie a atteint un pic intra-journalier de 83,2250, son plus haut niveau depuis le 10 avril, dans les premiers échanges.

Les ventes de dollars d'au moins deux grandes banques étrangères, probablement pour le compte de leurs clients, ont contribué à la hausse de la roupie, a déclaré un cambiste d'une banque privée.

"Une certaine réduction des positions longues (sur l'USD/INR) a également été observée, ce qui contribue à l'action des prix, a ajouté le trader.

L'indice du dollar est resté stable à 104,6, tandis que la plupart des devises asiatiques ont évolué en dents de scie. Les rendements obligataires américains ont baissé, le rendement du Trésor à 10 ans perdant 2 points de base à 4,41%.

"À court terme, on peut s'attendre à ce que la roupie s'approche des niveaux de 83,00 à 83,10", a déclaré Amit Pabari, directeur général de la société de conseil en devises CR Forex.

En l'absence de données économiques clés aux États-Unis cette semaine, l'attention s'est portée sur les remarques des décideurs de la Fed.

Dans des remarques récentes, les responsables ont exhorté à la patience quant au moment où le cycle de réduction des taux pourrait commencer.

"Nous sommes dans une période où la patience est vraiment de mise", a déclaré mardi Susan Collins, présidente de la Fed de Boston. "Je pense que les données ont été très mitigées (...) et que cela va prendre plus de temps que je ne l'avais pensé auparavant.

Selon l'outil FedWatch du CME, les investisseurs évaluent actuellement à près de 65 % les chances que la Fed réduise ses taux en septembre.