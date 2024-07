La roupie indienne devrait rester stable par rapport au dollar américain mercredi après que le président de la Réserve fédérale a mis en garde contre une réduction trop précoce des taux d'intérêt.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira pratiquement inchangée par rapport à 83,4850 lors de la session précédente. Les devises asiatiques ont été modérées suite aux commentaires de Powell. "Les commentaires de Powell n'ont pas apporté d'informations supplémentaires d'une certaine manière. Ce que vous pouvez tirer des rats de la Fed n'a pas changé du tout", a déclaré un cambiste d'une banque.

La roupie "continuera à évoluer dans sa fourchette habituelle" avec les données sur l'inflation américaine, attendues jeudi, qui constitueront le prochain élément déclencheur, a-t-il déclaré.

Le président de la Fed, Jerome Powell, dans son témoignage devant les législateurs américains mardi, a déclaré que, bien que l'inflation ait diminué ces derniers mois, une réduction des taux n'est pas appropriée tant que la banque centrale n'a pas "une plus grande confiance" qu'elle se dirige vers l'objectif de 2 %.

"Les commentaires de Powell ont cherché à maintenir une position neutre" et ont conservé un ton équilibré, a indiqué la banque ANZ dans une note.

La banque a déclaré qu'il y avait des nuances subtiles dans l'évaluation, en particulier en ce qui concerne le commentaire de Powell selon lequel l'inflation élevée n'est pas le seul risque auquel l'économie est confrontée, ce qui, selon elle, implique une concentration sur l'affaiblissement de l'activité et des conditions du marché du travail.

Les données récentes sur l'activité américaine ont été globalement plus faibles que prévu, et il y a des signes timides que le marché de l'emploi pourrait se refroidir, avec le taux de chômage qui s'approche de son niveau le plus élevé depuis deux ans et demi.

Les contrats à terme prévoient deux réductions de taux par la Fed cette année, sans changement par rapport à la période précédant le témoignage de M. Powell.

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie non livrable à un mois à 83,55 ; prime à terme onshore à un mois à 7,25 paise ** Indice du dollar à 105,12 ** Brent en baisse de 0,1% à 84,6 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,31% ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 19,4 millions de dollars le 8 juillet.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 28,7 millions de dollars d'obligations indiennes le 8 juillet.