La roupie indienne a peu changé jeudi, la faiblesse des monnaies asiatiques ayant contrebalancé un biais largement positif sur la roupie en raison des attentes d'entrées de portefeuille et de la défense sévère de la monnaie par la Reserve Bank of India.

La roupie était à 83,4925 contre le dollar américain à 10:25 a.m. IST, comparé à sa clôture précédente à 83,4550.

L'indice du dollar était à 105,3, tandis que la plupart des devises asiatiques ont baissé, la roupie indonésienne tombant à son plus bas niveau depuis quatre ans et le yuan chinois légèrement plus bas à 7,28, son niveau le plus faible depuis novembre 2023.

La faiblesse du yuan pourrait maintenir une certaine pression sur la roupie au cours de la journée, mais la tendance générale est à la hausse, a déclaré un cambiste d'une banque étrangère.

Les traders s'attendent à ce que l'afflux d'obligations souveraines indiennes en raison de l'inclusion de l'Inde dans l'indice de la dette des marchés émergents de JPMorgan plus tard ce mois-ci soutienne les gains de la roupie, ainsi que les flux d'actions locales.

Les investisseurs étrangers ont acheté des actions locales pour une valeur nette d'environ 948 millions de dollars mercredi, selon les données provisoires de la bourse.

Les flux d'investissements étrangers dans les obligations indiennes devraient atteindre un niveau record de 2 milliards de dollars autour du 28 juin, date à laquelle elles seront incluses dans l'indice JPMorgan, qui fait l'objet d'un large suivi.

"Alors que les facteurs externes ont limité les gains supplémentaires, les perspectives pour la roupie restent stables", a déclaré Amit Pabari, directeur général de la société de conseil en devises CR Forex.

Les investisseurs vont maintenant garder un œil sur les données relatives aux demandes d'allocations chômage aux États-Unis, qui pourraient donner des indications sur l'évolution future des taux directeurs de la Réserve fédérale.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt évaluent actuellement à près de 64 % la probabilité d'une réduction des taux en septembre, selon l'outil FedWatch du CME. (Reportage de Jaspreet Kalra ; Rédaction de Sohini Goswami)