La roupie indienne a été peu changée mardi, la demande en dollars de fin de mois des importateurs, y compris les compagnies pétrolières locales, a contré les indices positifs des gains de la plupart des devises asiatiques.

La roupie était à 83,43 contre le dollar américain à 10:35 a.m. IST, légèrement modifiée par rapport à sa clôture précédente à 83,46.

Les monnaies asiatiques étaient pour la plupart en hausse, aidées par un dollar globalement plus faible. Le yuan chinois était en légère hausse à 7,28 après avoir atteint son niveau le plus bas depuis novembre lundi.

Il semble qu'il y ait des "entrées légères qui sont en train d'être absorbées", a déclaré un cambiste d'une banque étrangère. La demande en dollars des compagnies pétrolières locales liée aux paiements de fin de mois a également entravé les gains de la roupie, a ajouté le trader.

Les contrats à terme sur le pétrole brut ont augmenté de plus de 5 % au cours du mois de juin jusqu'à présent et sont proches de leurs niveaux les plus élevés depuis deux mois, stimulés par la perspective d'une forte demande estivale et dans un contexte de tensions au Moyen-Orient.

Un recul du yen japonais et du yuan chinois "a allégé la pression sur la roupie" et la monnaie devrait s'échanger dans une fourchette de 83,40-83,55 avec une action latérale, a déclaré la société de conseil en devises IFA Global dans une note.

Pendant ce temps, la balance des comptes courants de l'Inde a affiché un excédent pour la première fois en 10 trimestres au cours de la période janvier-mars, aidée par des exportations de services plus élevées et des recettes de transferts privés.

La balance des paiements du pays était excédentaire de 30,8 milliards de dollars au cours du trimestre de mars, par rapport à un excédent de 5,6 milliards de dollars l'année précédente.

Les investisseurs attendent maintenant les remarques des responsables de la Réserve fédérale et les données sur la confiance des consommateurs américains prévues plus tard dans la journée. (Reportage de Jaspreet Kalra ; rédaction de Sohini Goswami)