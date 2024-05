Les élections nationales indiennes, qui ont duré six semaines, entrent dans leur phase finale, le scrutin s'achevant samedi, et les marchés financiers attendent avec impatience le verdict après le dépouillement prévu pour le 4 juin.

Les instituts de sondage et les analystes politiques divergent quant à l'issue possible de l'élection, la faible participation et l'apathie des électeurs étant considérées comme des risques pour le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi et son parti nationaliste hindou, le Bharatiya Janata Party (BJP).

Le BJP et ses alliés ont remporté 352 des 543 sièges de la chambre basse du parlement indien lors des dernières élections de 2019, le BJP remportant à lui seul 303 sièges.

Aucun sondage de sortie des urnes n'est autorisé avant la fin du scrutin de cette année, samedi, mais les sondages d'opinion réalisés au début du mois d'avril laissaient présager que le BJP remporterait les élections.

Le marché des paris fictifs, suivi par les traders pour obtenir des indices, prédit que le BJP remportera près de 300 sièges cette fois-ci, soit à peu près la même chose qu'en 2019.

À l'approche du verdict de 2024, voici comment les gestionnaires de fonds, les analystes et les économistes s'attendent à ce que les marchés réagissent selon différents scénarios :

LE BJP RENFORCE SA POSITION

Si le BJP remporte une majorité plus forte qu'en 2019, les marchés boursiers se redresseront en prévision de politiques économiques favorables à la croissance, telles que les dépenses d'infrastructure et la stimulation du secteur manufacturier, a déclaré Rajesh Bhatia, directeur des investissements du fonds mutuel ITI.

Les indices de référence S&P Sensex et NSE Nifty 50 pourraient se redresser de 4 à 5 % dans ce scénario, a déclaré Abhishek Goenka, fondateur d'IFA Global, une société de conseil en devises et de gestion d'actifs.

La roupie pourrait s'apprécier à environ 82,80 contre le dollar, contre 83,32 à la clôture jeudi, tandis que le rendement des obligations de référence pourrait baisser à 6,90%-6,92%, contre près de 7% actuellement, a déclaré VRC Reddy, responsable de la trésorerie à la Karur Vysya Bank.

Le retour de Modi est considéré par le marché comme un élément positif car il démontre la stabilité politique et implique la continuité de la politique, a déclaré James Thom, directeur principal des investissements pour les actions asiatiques chez abrdn, basé à Singapour.

LE BJP S'ACCROCHE AU POUVOIR MAIS GAGNE MOINS DE SIÈGES

Si le BJP et ses alliés remportent moins de sièges qu'en 2019, mais dépassent toujours les 272 sièges nécessaires pour former un gouvernement, les marchés pourraient connaître une certaine volatilité à court terme, mais se stabiliseraient rapidement.

Le marché semble s'être déjà adapté à la possibilité que la marge de victoire du BJP et de ses alliés soit inférieure aux estimations précédentes, a déclaré Gaurav Dua, responsable de la stratégie des marchés de capitaux chez Sharekhan, une société de courtage.

Un nombre de sièges inférieur à 300 pour le gouvernement actuel ne modifiera pas la trajectoire du marché, a déclaré Umeshkumar Mehta, directeur des investissements chez Samco Asset Management.

La roupie et les rendements obligataires ne devraient pas non plus connaître de réaction significative dans ce cas, a déclaré Vijay Sharma, premier vice-président exécutif de PNB Gilts.

GOUVERNEMENT DE COALITION DIRIGÉ PAR L'OPPOSITION

Une défaite surprise du BJP et l'éventualité d'un gouvernement de coalition dirigé par le Congrès pourraient entraîner une baisse des marchés jusqu'à ce que les politiques du nouveau gouvernement soient clairement définies.

Le marché espère une continuité, donc la victoire d'un autre parti pourrait entraîner une réaction spontanée, a déclaré Mittul Kalawadia, gestionnaire de fonds senior, actions, ICICI Prudential Mutual Fund.

"Nous saurons plus tard si les choses sont positives ou négatives à long terme, mais à court terme, tout changement ayant un impact sur la continuité des politiques sera très négatif", a déclaré Mittul Kalawadia.

M. Goenka, d'IFA Global, a déclaré qu'il s'attendait à une chute de 10 % des indices boursiers de référence dans un tel scénario immédiatement après le verdict, tandis que M. Dua, de Sharekhan, a déclaré que la chute pourrait être de l'ordre de 15 à 20 %.

Dans ce scénario, la banque centrale pourrait intervenir pour enrayer la chute de la roupie, a déclaré Anindya Banerjee, responsable de la recherche sur les devises chez Kotak Securities.

Les sorties de capitaux étrangers dans les obligations pourraient entraîner une hausse immédiate de 10 à 15 points de base des rendements, a-t-il ajouté.