La roupie indienne et les obligations sont susceptibles de s'échanger avec un biais positif cette semaine après que les données économiques américaines aient confirmé les espoirs de réduction des taux de la Réserve fédérale cette année, bien que les données sur l'inflation locale et américaine guideront également la monnaie nationale et les obligations.

La roupie a terminé à 83,4850 contre le dollar américain vendredi, en baisse de 0,1% pour la semaine, contrairement aux gains de la plupart des monnaies asiatiques dans le cadre d'une baisse des rendements obligataires américains et du billet vert.

Les chances d'une réduction potentielle des taux américains en septembre ont été renforcées vendredi après que les données ont montré que le taux de chômage américain a augmenté à 4,1% et que les salaires annuels ont augmenté au rythme le plus lent en trois ans.

Le dollar s'est affaibli vendredi et a terminé la semaine en baisse de 0,9 %, sa plus forte chute hebdomadaire depuis le début du mois de mai.

"Nous prévoyons trois réductions cette année par rapport aux deux réductions actuellement prévues par les marchés, avec une baisse des fonds de la Fed à 4 % d'ici l'été prochain", a déclaré la banque ING dans une note.

L'Inde et les États-Unis publieront tous deux des données sur l'inflation des consommateurs cette semaine, ces dernières étant suivies de près pour leur effet sur la monnaie. L'IPC de base américain est resté stable à 0,2 % d'un mois sur l'autre en juin, selon un sondage Reuters.

La paire dollar-rupee pourrait dériver à la baisse en début de semaine, mais jusqu'à ce qu'elle "tombe et ferme en dessous de la zone d'achat établie près de 83,35, l'action de prix latérale devrait se poursuivre", a déclaré un cambiste de la banque d'État.

Les investisseurs seront également attentifs au témoignage semestriel du président de la Réserve fédérale Jerome Powell sur la politique monétaire devant les législateurs américains mardi et mercredi.

Pendant ce temps, le rendement des obligations d'État indiennes à 10 ans a terminé à 6,9926% vendredi, ayant diminué de 2 points de base (pb) pour la semaine après une hausse de 4 points de base au cours de la semaine précédente.

Le rendement des obligations américaines à 10 ans a baissé de 7 points de base la semaine dernière pour atteindre 4,27%.

Les opérateurs s'attendent à ce que le rendement de référence indien évolue dans une fourchette de 6,95 % à 7,04 % cette semaine.

L'évolution sans direction des rendements pendant la majeure partie de la semaine dernière est due à la réaction décevante des investisseurs étrangers à l'inclusion de la dette indienne dans l'indice de la dette des marchés émergents de JPMorgan.

Les étrangers ont acheté des obligations pour seulement 52,5 milliards de roupies (629 millions de dollars) dans les premiers jours suivant l'inclusion, ce qui est bien inférieur aux attentes du marché qui tablait sur 150-170 milliards de roupies.

Néanmoins, les entrées globales dans les obligations de l'indice ont atteint 11 milliards de dollars depuis septembre, lorsque l'inclusion a été annoncée. Les flux récents ont porté sur des titres de plus longue durée et le marché s'attend à ce que les achats reprennent dans les semaines à venir.

"Les investisseurs étrangers ont procédé à des achats préventifs avant l'inclusion des obligations", a déclaré Sandeep Yadav, responsable des titres à revenu fixe chez DSP Mutual Fund.

"À l'avenir, les flux étrangers seront à nouveau répartis sur l'ensemble du mois et il ne faut pas s'attendre à des achats massifs en fin de mois.

ÉVÉNEMENTS CLÉS :

** IPC et IPC de base de juin aux États-Unis : 11 juillet, jeudi (18h00 IST) (sondage Reuters : 0,2% sur le mois)

** Demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage aux Etats-Unis, semaine au 1er juillet : 11 juillet, jeudi (18:00 p.m. IST)

** Production industrielle indienne de mai : 12 juillet, vendredi (17h30 IST)

** Inde IPC de juin : 12 juillet, vendredi (17h30 IST)

** IPP américain de juin pour l'industrie manufacturière : 12 juillet, vendredi (18h00 IST)

** U.S. Juillet U Mich sentiment prelim : 12 juillet, vendredi (19h30 IST) (1$ = 83,5000 roupies indiennes) (Reportage de Jaspreet Kalra et Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Savio D'Souza et Mrigank Dhaniwala)