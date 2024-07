La roupie indienne pourrait subir une légère pression cette semaine en raison des inquiétudes liées à l'incertitude politique qui a conduit les rendements américains à augmenter vendredi, même si les données ont signalé que l'inflation ralentissait dans la plus grande économie du monde, tandis que les obligations devraient suivre les bons du Trésor.

La roupie a clôturé à 83,3825 contre le dollar américain vendredi, en hausse de près de 0,2 % d'une semaine sur l'autre, aidée par des entrées de fonds dues à l'inclusion de l'Inde dans l'indice de dette des marchés émergents de JPMorgan.

Les entrées de portefeuille, la forte croissance économique intérieure et les interventions de la Reserve Bank of India (RBI) ont aidé la roupie à surpasser la plupart de ses pairs asiatiques jusqu'à présent en 2024.

La stabilité de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) aux États-Unis pour le mois de mai, vendredi, a renforcé les espoirs de réduction des taux par la Réserve fédérale dans le courant de l'année. Malgré cela, les rendements obligataires américains ont augmenté en raison de l'incertitude entourant l'élection présidentielle nationale ainsi que les élections en France et au Royaume-Uni, qui ont érodé l'optimisme quant à la modération de l'inflation.

Nous nous attendons à une certaine faiblesse de la roupie (cette semaine), mais elle devrait rester entre 83,20 et 83,65, a déclaré Dilip Parmar, analyste de recherche sur les devises étrangères chez HDFC Securities.

Les remarques du président de la Fed, Jerome Powell, seront au centre de l'attention mardi, suivies par les minutes de la dernière réunion de politique de la Fed, les élections générales au Royaume-Uni et les données du marché du travail américain plus tard dans la semaine.

Nous pensons que la demande de main-d'œuvre (américaine) se modère à partir d'un rythme élevé, mais pas suffisamment pour atténuer les pressions sur les prix, a déclaré Société Générale dans une note.

Pendant ce temps, le rendement des obligations d'État indiennes à 10 ans a terminé à 7,0095% vendredi, augmentant de 4 points de base (pb) après avoir baissé de 1 pb la semaine précédente. Les traders s'attendent à ce que le rendement de référence évolue dans la fourchette 6,97%-7,05% cette semaine.

Les obligations d'État n'ont pas pu gagner de manière significative vendredi, le jour de l'inclusion très attendue de la dette souveraine du pays dans l'indice de la dette JPMorgan, largement suivi, alors que les flux entrants ont submergé les investisseurs.

Les obligations de la voie dite "totalement accessible", qui ont été ajoutées à l'indice, ont fait l'objet d'achats pour un montant de 16,54 milliards de roupies (198,4 millions de dollars) vendredi, d'après les données.

Les entrées globales dans ces obligations ont atteint 11 milliards de dollars, depuis l'annonce de l'inclusion en septembre de l'année dernière, avec les flux les plus récents dans les titres à plus longue durée.

L'incertitude autour des politiques monétaires locales et mondiales continue de peser sur les taux d'intérêt en début de période, où le calendrier des réductions de taux d'intérêt est plus important, a déclaré Clément Niel, gestionnaire de portefeuille pour la dette locale des marchés émergents chez BNP Paribas Asset Management.

"Le passage à des échéances plus longues permet de planifier des taux plus bas tandis que les taux à l'entrée restent ancrés à la politique monétaire actuelle." ÉVÉNEMENTS CLÉS : ** HSBC India June manufacturing PMI - 1 juillet, lundi (10:30 a.m. IST) ** U.S. June S&P Global manufacturing PMI - 1 juillet, lundi (7:15 p.m. IST) ** U.S. June ISM manufacturing PMI - 1 juillet, lundi (7:30 p.m. IST) ** HSBC India June services PMI - 3 juillet, mercredi (10:30 a.m. IST) ** U.S. May international trade - 3 juillet, mercredi (6:00 p.m. IST)

** Premières demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis - 3 juillet, mercredi (18h00 IST) ** PMI global des services et composite de juin aux États-Unis - 3 juillet, mercredi (19h15 IST) ** Commandes d'usines de mai aux États-Unis - 3 juillet, mercredi (19h30 IST) ** PMI ISM non manufacturier de juin aux États-Unis - 3 juillet, mercredi (19h30 IST) ** Risque global global de juillet-septembre aux États-Unis - 3 juillet, mercredi (10h30 IST) ** Commerce international de mai aux États-Unis - 3 juillet, mercredi (18h00 IST) ** Risque global juillet-septembre - 3 juillet, mercredi (22 h 30 IST) ** Inde Risque global juillet-septembre - 5 juillet, vendredi (8 h 30 IST) ** Emploi non agricole et taux de chômage aux États-Unis - 5 juillet, vendredi (18 h IST) (1 $ = 83,3550 roupies indiennes) (Rédaction : Dharamraj Dhutia et Jaspreet Kalra ; Édition : Sonia Cheema)