Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les marchés asiatiques se concentrent mercredi sur les indices des directeurs d'achat chinois, qui donneront un premier aperçu de l'activité des usines et du secteur des services dans la deuxième plus grande économie du monde en mai.

Les ventes au détail japonaises, les ventes au détail sud-coréennes, la production industrielle et la croissance du secteur des services, ainsi que l'inflation CPI australienne et les rapports sur la croissance du crédit - tous pour avril - seront également publiés, ce qui pourrait donner un coup de pouce à ces monnaies.

Cette vague d'indicateurs économiques asiatiques s'inscrit dans un contexte mondial d'optimisme quant à l'adoption par les deux chambres du Congrès de l'accord provisoire conclu à Washington sur le plafond de la dette américaine.

Le soulagement de l'accord de dernière minute pour éviter ce qui serait un défaut de paiement catastrophique a donné un coup de pouce à la plupart des marchés mardi. Cela s'est surtout reflété dans la baisse des bons américains à ultra-court terme, qui se sont alignés sur le taux directeur actuel de la Fed et sur les taux implicites du marché à court terme.

Mais il s'agit d'un soulagement et d'un optimisme prudents. Jusqu'à ce que le projet de loi de 99 pages soit officiellement adopté, il reste une chance infime qu'il ne le soit pas, même si les mathématiques du vote suggèrent fortement qu'il le sera.

Wall street a terminé en demi-teinte mardi, même si les valeurs technologiques et le Nasdaq ont progressé après un nouveau bond des actions de Nvdia, qui a brièvement fait entrer le fabricant de puces dans le club rare des entreprises évaluées à 1 000 milliards de dollars.

Mercredi, les marchés asiatiques pourraient également bénéficier de la baisse du dollar, qui a suivi celle des rendements obligataires américains. Mais les monnaies asiatiques sont en demi-teinte.

Le yen japonais a rebondi après que le principal diplomate du pays ait déclaré que les autorités surveillaient de près les mouvements des devises et n'excluaient aucune option. La réunion des fonctionnaires du Trésor, de la banque centrale et de l'organisme de surveillance financière a eu lieu alors que le yen est tombé à son plus bas niveau depuis six mois, à 140,00 pour un dollar.

Les données sur le positionnement du marché à terme américain montrent que les fonds spéculatifs détiennent leur plus importante position nette courte sur le yen depuis octobre de l'année dernière. Si l'on ajoute à cela l'avertissement de Tokyo sur le marché des changes, le rebond du yen pourrait se poursuivre cette semaine.

Un catalyseur pour une hausse similaire du yuan chinois, cependant, ne semble pas être à l'horizon immédiat. Les valeurs vedettes chinoises et les valeurs technologiques de Hong Kong ont clôturé en hausse mardi, mais pas avant d'avoir enregistré de nouveaux plus bas de six mois.

Les chiffres de l'indice PMI chinois pour le mois de mai devraient montrer une nouvelle contraction de l'activité manufacturière. L'activité du secteur des services est toutefois en expansion depuis janvier, et c'est la mesure dans laquelle elle s'accélère ou se ralentit qui retiendra le plus l'attention des marchés.

La reprise économique de la Chine après la fermeture du pays n'a pas répondu aux attentes des investisseurs et des décideurs politiques. Les chiffres de l'indice PMI montreront si cette tendance se poursuit ou non.

Voici trois développements clés qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- PMI chinois (mai)

- Indice des prix à la consommation (IPC) en Australie (avril)

- Ventes au détail au Japon (avril)