Le gouvernement japonais déclare que la volatilité du marché des changes n'est pas souhaitable

Le principal porte-parole du gouvernement japonais a déclaré jeudi que la volatilité des marchés des changes n'était pas souhaitable et que les autorités surveillaient de près le marché et étaient prêtes à prendre des mesures "appropriées" en cas de besoin.

"Il est important que les marchés des changes évoluent de manière stable et reflètent les fondamentaux, et des changements excessifs ne sont pas souhaitables", a déclaré Hirokazu Matsuno, secrétaire général du cabinet, lors d'une conférence de presse. "La position du gouvernement reste inchangée : nous surveillerons de près les mouvements sur le marché des devises et prendrons les mesures appropriées si nécessaire. Matsuno a fait ce commentaire alors que le dollar s'est redressé dans les échanges asiatiques, poussant le yen à baisser de 0,46% à 140,735 après que la Réserve fédérale ait signalé des hausses de taux plus tard dans l'année.