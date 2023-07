Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous présente la journée à venir sur les marchés asiatiques.

L'Asie entame le nouveau trimestre avec un sentiment d'optimisme et de dynamisme qui soutient les marchés mondiaux grâce à des données économiques américaines étonnamment fortes et à la conviction croissante que les actifs à risque peuvent résister à des taux d'intérêt mondiaux "plus élevés pendant plus longtemps".

Si cette tendance se maintient, l'Asie a potentiellement un potentiel de hausse substantiel par rapport à d'autres régions - à l'exception du Japon, les actions asiatiques ont massivement sous-performé au cours du premier semestre de l'année, et les actions chinoises ont même reculé.

Les actions mondiales ont augmenté de près de 13 %, le Nikkei japonais a bondi de 27 % - atteignant au passage des sommets inégalés depuis 33 ans - mais l'indice MSCI Asie hors Japon n'a progressé que de 1,65 % en dollars. Les valeurs sûres chinoises ont reculé de 0,75 %. Le volume des transactions lundi pourrait être faible en raison des vacances du 4 juillet aux États-Unis, mais le rallye de vendredi à Wall Street devrait stimuler l'appétit pour le risque alors que les investisseurs se préparent à un déluge de données économiques régionales de premier plan et à quelques décisions politiques cette semaine.

Les indices des directeurs d'achat (PMI) de la région Asie-Pacifique, y compris la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et l'Australie, donneront un premier aperçu de l'activité des services et des usines du secteur privé en juin.

Les chiffres de l'inflation des prix à la consommation en Corée du Sud, en Indonésie, en Thaïlande, aux Philippines et à Taïwan montreront comment l'inflation a fluctué sur le continent le mois dernier, tandis que les banques centrales d'Australie et de Malaisie communiqueront leurs dernières décisions en matière de taux d'intérêt. Le calendrier économique asiatique de lundi est dominé par une série de PMI manufacturiers, y compris ceux de la Chine, l'inflation indonésienne, l'enquête japonaise "tankan" sur le climat des affaires pour le deuxième trimestre, et l'immobilier australien. Le PMI manufacturier chinois Caixin devrait tomber de 50,9 à 50,2, signalant un ralentissement de la croissance du secteur manufacturier presque au point de stagnation. Le PMI officiel, qui devrait montrer un troisième mois de contraction, sera publié vendredi. Les performances économiques de la Chine depuis la levée des restrictions COVID-19 ont été extrêmement décevantes, ce qui a exercé une forte pression à la baisse sur les actions, les obligations et la monnaie du pays. L'indice des surprises économiques de la Chine s'est effondré et se trouve désormais en territoire négatif.

Les investisseurs seront attentifs aux signes d'intervention des autorités chinoises sur le marché des changes afin de ralentir la chute du yuan. La semaine dernière, la banque centrale a interrogé certaines banques étrangères sur les taux d'intérêt qu'elles offrent à leurs clients pour les dépôts en dollars, et a même conseillé à un prêteur commercial de baisser ces taux, selon certaines sources.

Elles se méfieront également des avertissements des autorités japonaises selon lesquels la baisse du yen n'est pas justifiée. Le yen a perdu près de 10 % de sa valeur par rapport au dollar au cours du premier semestre de l'année. Les investisseurs en actions, quant à eux, digéreront également l'annonce faite dimanche par Tesla Inc. de la livraison d'un nombre record de 466 000 véhicules au cours du deuxième trimestre, dépassant les estimations du marché qui tablaient sur environ 445 000. Les ventes en Chine devraient également atteindre des niveaux record.

Les livraisons ont dépassé les prévisions, mais uniquement grâce à d'importantes remises et incitations. La demande sous-jacente pourrait être beaucoup plus faible.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- PMI manufacturiers de la Chine, de l'Inde et de la Corée du Sud (juin)

- Indice des prix à la consommation (IPC) de l'Indonésie (juin)

- Enquête japonaise "tankan" sur l'activité économique (T2)