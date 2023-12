La livre sterling s'est rapprochée de sa plus forte baisse hebdomadaire face au yen depuis un an vendredi, sous l'effet d'un important flux de liquidités vers la monnaie japonaise après que les autorités de Tokyo ont laissé entrevoir un changement de politique monétaire attendu depuis longtemps.

La livre sterling se dirige également vers sa plus mauvaise performance hebdomadaire face au dollar depuis un mois, mais elle est restée ferme face à l'euro.

Cette semaine, les échanges ont été dominés par les prévisions de taux, celles concernant les perspectives d'intérêt au Japon constituant le catalyseur le plus puissant. Le yen a progressé dans tous les domaines, en particulier par rapport aux devises à haut rendement telles que la livre et le dollar néo-zélandais.

Le prochain événement à risque pour les marchés sera le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, vendredi, qui devrait montrer que 180 000 travailleurs ont été ajoutés à la masse salariale non agricole en novembre.

La livre sterling était en baisse de 0,3 % sur la journée à 1,2564 $. Par rapport au yen, la livre sterling était en hausse de 0,3 % à 181,15, après une chute de près de 3 % jeudi. La livre devrait connaître une baisse hebdomadaire de 2,8 % par rapport au yen, sa plus forte baisse en un an.

La Banque d'Angleterre fait partie des principales banques centrales qui se réunissent la semaine prochaine pour discuter de la politique monétaire. Les traders ne s'attendent pas à ce que la Banque modifie ses taux d'intérêt, l'accent étant mis sur ce que les décideurs politiques pensent des perspectives de croissance et d'inflation et sur ce que cela pourrait suggérer quant au calendrier de la première réduction des taux d'intérêt.

Les marchés à terme indiquent que la première baisse pourrait avoir lieu en juin, contre mars pour la Banque centrale européenne et mai pour la Réserve fédérale.

D'après les marchés monétaires, la BoE devrait réduire ses taux d'environ 80 points de base en 2024, contre 140 pour la BCE et 122 pour la Fed.

L'économie britannique a évité de justesse la récession et l'inflation est en recul. Mais les analystes affirment qu'il apparaît que la série de hausses de taux de la BoE a frappé les consommateurs et les entreprises.

Toute révision à la baisse de la trajectoire des taux britanniques pourrait entraîner une faiblesse plus soutenue de la livre sterling, a déclaré Gareth Gettinby, gestionnaire d'investissement chez Aegon Asset Management.

"Alors qu'une grande partie de la faiblesse de la toile de fond structurelle est connue, le principal point négatif pour la livre sterling en 2024 est la possibilité pour les marchés d'anticiper des baisses de taux plus tôt. La livre sterling se négociera à nouveau sur la base de paramètres conventionnels tels que le risque mondial et les taux", a-t-il déclaré dans les perspectives d'Aegon pour 2024.

Avec la perspective que les taux d'intérêt britanniques restent élevés plus longtemps, la livre est la deuxième devise du G10 la plus performante par rapport au dollar cette année, avec un gain de 3,9 %, après le franc suisse, qui a augmenté de près de 5 %.

Elle a également progressé de 3 % par rapport au dollar au cours de ce trimestre, mais cette progression s'explique en grande partie par la faiblesse du dollar, plutôt que par la demande de livres.

Par rapport aux monnaies européennes, la livre sterling n'a pratiquement pas bougé par rapport à l'euro depuis le début du quatrième trimestre et a progressé d'un peu plus de 1 % par rapport au franc suisse et à la couronne suédoise.

Par rapport à la couronne norvégienne, la livre a gagné environ 4 %, principalement en raison de la chute des prix du pétrole, qui affaiblit l'économie norvégienne.