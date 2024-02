Les investisseurs ont investi dans les actions suisses dans l'espoir que ce marché axé sur l'exportation surpasse ses pairs, en partie grâce à un changement de politique de la banque centrale qui pourrait faire baisser le franc par rapport aux sommets pluriannuels atteints en 2023.

Les analystes estiment que ce trimestre restera probablement difficile pour les exportateurs, le franc se négociant toujours à des niveaux élevés, mais l'espoir d'un changement prochain donne déjà le ton au marché.

Les fonds domiciliés en Suisse ont enregistré le mois dernier leur plus grand afflux net mensuel depuis juillet 2022, et des flux nets positifs au cours des trois derniers mois, selon les données de Morningstar Direct.

Le principal indice suisse (SMI) a également rattrapé l'indice européen STOXX 600 - les deux ayant augmenté de 2 % depuis le début de l'année - après avoir progressé de seulement 3,8 % l'année dernière, à la traîne d'un gain de 12,7 % pour l'indice de référence européen.

La force de la monnaie a contribué au problème, car de nombreuses grandes entreprises suisses réalisent une grande partie de leur chiffre d'affaires à l'étranger, mais déclarent leurs bénéfices et paient certains coûts en francs, ce qui signifie que leurs revenus à l'étranger diminuent après avoir été convertis.

Selon les analystes de Kepler Cheuvreux, les mouvements de change ont représenté près de 25 % de la performance relative du SMI au cours des dix dernières années. Ce phénomène a été particulièrement marqué l'année dernière, lorsque le franc a atteint son niveau le plus élevé depuis 2015 par rapport à l'euro et au dollar. . Le franc est la seule devise majeure à avoir surperformé le dollar américain au cours des deux dernières années.

Des entreprises telles que le géant pharmaceutique Roche et l'horloger Swatch ont cité la monnaie comme l'un des freins à leurs bénéfices du quatrième trimestre. Les analystes s'attendent à ce que cet effet atteigne son apogée ce trimestre, avant de s'atténuer progressivement plus tard dans l'année.

"Selon nous, c'est au premier trimestre 2024 que l'effet (du franc fort) sera le plus négatif", a déclaré Thomas Jaeger, gestionnaire de portefeuille senior chez Mirabaud Asset Management.

"Les entreprises qui publient leurs résultats en francs suisses sont confrontées à un énorme vent contraire."

Selon M. Jaeger, les entreprises suisses ont eu beaucoup de mal à rivaliser avec leurs concurrentes japonaises. Le yen a été la devise la moins performante en 2023 et a chuté de 15 % par rapport au franc, sa deuxième plus forte baisse annuelle depuis au moins 40 ans.

RETOURNEMENT

Mais un retournement de situation pourrait se produire. Le franc est en légère baisse par rapport à l'euro et au dollar en 2024 jusqu'à présent, et les perspectives pourraient favoriser les entreprises qui bénéficieraient d'une monnaie plus souple.

"Le franc suisse est presque toujours influencé par deux facteurs : les tensions mondiales, qui entraînent des flux de valeurs refuges, et la Banque nationale suisse", a déclaré Samy Chaar, économiste en chef chez Lombard Odier à Genève.

"Aujourd'hui, les conflits dans le monde restent localisés et ne connaissent pas d'escalade significative, ce qui n'entraîne pas une hausse du franc suisse, alors qu'il y a eu un grand changement au niveau de la BNS, qui est satisfaite du niveau actuel de l'inflation", a-t-il ajouté.

La BNS est l'une des rares grandes banques centrales à intervenir sur les marchés des devises pour affiner sa politique monétaire. Elle a acheté des francs en 2022 et 2023 pour renforcer la monnaie et réduire les pressions sur les prix à l'importation.

Maintenant que l'inflation est revenue dans la fourchette cible de la banque centrale, celle-ci pourrait se concentrer à nouveau sur la limitation de l'appréciation du franc. Le président de la BNS, Thomas Jordan, a reconnu le mois dernier que la force de la monnaie pourrait avoir un impact négatif, en particulier sur les exportateurs.

La BNS pourrait même avoir vendu des francs pour affaiblir la monnaie, ont déclaré les analystes au début du mois, après que les données aient montré une forte augmentation de ses réserves de devises étrangères en janvier.

Kepler Cheuvreux, qui a récemment relevé le niveau des actions suisses en raison de leur résistance aux fluctuations économiques, a déclaré qu'un franc plus faible renforcerait leur attrait.

Les entreprises pharmaceutiques et alimentaires dont les produits font l'objet d'une demande relativement constante indépendamment du cycle économique sont bien représentées dans l'indice suisse.

"Une dépréciation du franc serait positive pour les actions suisses dans leur ensemble, car la plupart d'entre elles sont exposées aux marchés étrangers sur le plan opérationnel. Le marché des actions suisses fait partie de nos zones géographiques préférées en Europe", a déclaré l'agence dans une note.

Yusuke Miyairi, stratège en devises chez Nomura, a déclaré que la BNS pourrait réduire ses taux plus tôt que ses pairs étant donné que l'inflation est inférieure aux prévisions de la banque centrale suisse et qu'il est favorable à la vente du franc en particulier contre la livre à rendement plus élevé.

M. Miyairi a également noté les commentaires de M. Jordan sur la force du franc qui pose des problèmes aux entreprises suisses.

"Ces commentaires ont encouragé le marché à penser que la vente à découvert du franc suisse est la solution pour 2024", a-t-il déclaré.

Un autre facteur de motivation pour les investisseurs est l'anticipation d'un ralentissement de la croissance mondiale, qui favoriserait les secteurs défensifs.

Pour cette raison, Andreas Bruckner, stratège en actions européennes chez Bank of America, a déclaré qu'il s'attendait à ce que les actions suisses surpassent les actions européennes de 8 % d'ici à la fin de 2024 et que la banque les considère comme "surpondérées".