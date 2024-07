Le yen était volatile vendredi après une forte hausse lors de la session précédente suite à la baisse inattendue des prix à la consommation aux États-Unis en juin, alimentant les spéculations sur l'intervention de Tokyo pour éloigner la monnaie de ses plus bas niveaux depuis 38 ans.

La devise japonaise a oscillé entre gains et pertes et s'est établie à 158,90 pour un dollar au cours des heures asiatiques, après avoir grimpé de près de 3 % jusqu'à 157,40 immédiatement après la publication du rapport sur l'IPC jeudi.

Le média Asahi, citant des sources gouvernementales, a déclaré que des fonctionnaires sont intervenus sur le marché des devises, tandis qu'un rapport du Nikkei, citant également des sources, a déclaré que la BOJ a effectué des vérifications de taux avec les banques sur l'euro par rapport au yen vendredi.

Le principal diplomate de Tokyo en matière de devises, Masato Kanda, a déclaré vendredi que les autorités prendraient les mesures nécessaires sur le marché des changes, mais il a refusé de dire si les autorités étaient intervenues.

L'absence habituelle de tout commentaire officiel sur l'intervention laisse les investisseurs dans l'expectative et l'attention se portera désormais sur les données attendues à la fin du mois, qui montreront si les autorités sont intervenues ou non.

"La réaction du yen aux deux dernières séries d'interventions présumées a été très différente", a déclaré Charu Chanana, responsable de la stratégie de change chez Saxo.

"Les autorités japonaises doivent prendre d'autres mesures telles qu'une intervention verbale sévère ou, mieux encore, un resserrement lors de la réunion de juillet de la BOJ.

Tokyo est intervenu à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai, dépensant environ 9,8 trillions de yens pour soutenir la monnaie.

Cependant, le yen a depuis dépassé ces niveaux, touchant la semaine dernière 161,96, son plus bas niveau en 38 ans, sous l'effet de l'écart important entre les taux américains et japonais.

Cet écart a créé une opportunité commerciale très lucrative, dans laquelle les traders empruntent le yen à des taux bas pour investir dans des actifs cotés en dollars pour un rendement plus élevé, connu sous le nom de carry trade (opération de portage).

"Il semble que la journée d'aujourd'hui sera volatile, les marchés étant nerveux à l'idée d'une intervention, mais le carry trade reste très attractif pour vendre à découvert le yen et le changement dans l'histoire fondamentale n'est que marginal après la baisse de l'IPC américain de la nuit dernière", a déclaré M. Chanana de Saxo.

La hausse du yen a été déclenchée après que les données de jeudi aient montré que les prix à la consommation américains ont baissé pour la première fois en quatre ans en juin, remettant fermement la désinflation sur les rails et maintenant une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale sur la table.

Tom Hopkins, gestionnaire de portefeuille senior chez BRI Wealth Management, a déclaré que le rapport sur l'IPC devrait renforcer la confiance des marchés.

"Même si nous n'en sommes pas encore là, la voie est ouverte à une baisse des taux à court terme et nous nous attendons toujours à ce que la Réserve fédérale réduise le taux restrictif des fonds fédéraux de 25 points de base en septembre", a déclaré M. Hopkins.

Les traders évaluent à 93 % les chances que la Fed réduise ses taux en septembre, contre 73 % avant la lecture de l'IPC, selon l'outil FedWatch du CME. Les marchés prévoient un assouplissement de 61 points de base cette année.

Le dollar est donc sur la défensive, l'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres monnaies, se situant à 104,38, non loin du plus bas d'un mois de 104,07 qu'il avait atteint jeudi.

L'euro a atteint en dernier lieu 1,087325 $, juste en dessous du plus haut d'un mois de 1,090 $ touché jeudi.

La livre sterling a frôlé son plus haut d'un an atteint jeudi et s'est maintenue à 1,2922 $ après que les données aient montré que l'économie britannique a progressé plus rapidement que prévu en mai, réduisant potentiellement les chances d'une réduction des taux d'intérêt au mois d'août.