Le yen est resté souple après un début de journée volatile vendredi, les traders évaluant sa forte hausse après la chute inattendue des prix à la consommation aux Etats-Unis, ce qui a alimenté les spéculations sur l'intervention de Tokyo pour éloigner la monnaie de ses plus bas niveaux depuis 38 ans.

La monnaie japonaise a oscillé entre gains et pertes dans les premiers échanges avant de s'affaiblir légèrement. Elle était en baisse de 0,27 % à 159,27 pour un dollar.

Elle a grimpé de près de 3 % pour atteindre 157,40 immédiatement après la publication du rapport sur l'inflation des consommateurs jeudi.

Le principal diplomate de Tokyo en charge des devises, Masato Kanda, a déclaré vendredi que les autorités prendraient les mesures nécessaires sur le marché des changes, mais il a refusé de dire si les autorités étaient intervenues.

"Il est certain que les interventions sur le marché des changes devraient être rares dans un marché flottant, mais nous devrons réagir de manière appropriée en cas de volatilité excessive ou de mouvements désordonnés", a déclaré M. Kanda.

L'absence habituelle de tout commentaire officiel sur les interventions laisse les investisseurs dans l'expectative et l'attention se portera désormais sur les données attendues à la fin du mois, qui montreront si les autorités sont intervenues ou non.

Le média Asahi, citant des sources gouvernementales, a déclaré que des fonctionnaires sont intervenus sur le marché des devises, tandis qu'un rapport du Nikkei, citant également des sources, a déclaré que la BOJ a effectué des vérifications de taux avec les banques sur l'euro par rapport au yen vendredi, ce qui a ajouté à la nervosité du marché.

"Il s'agit simplement d'une intervention opportuniste (...) (et) les données américaines font le gros du travail", a déclaré Moh Siong Sim, stratège en matière de devises à la Bank of Singapore. "S'ils sont intervenus, cela montre qu'ils ont l'intention de limiter la faiblesse du yen.

Tokyo est intervenu à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai, dépensant environ 9,8 trillions de yens (61,55 milliards de dollars) pour soutenir la monnaie.

Cependant, le yen a depuis dépassé ces niveaux, touchant la semaine dernière son plus bas niveau depuis 38 ans, à 161,96 pour un dollar, sous l'effet de l'écart considérable entre les taux américains et japonais, la monnaie ayant perdu plus de 11 % par rapport au dollar depuis le début de l'année.

Cet écart a créé une opportunité commerciale très lucrative, dans laquelle les traders empruntent le yen à des taux bas pour investir dans des actifs dont le prix est fixé en dollars pour un rendement plus élevé, connu sous le nom de carry trade.

"Il semble que la journée d'aujourd'hui sera volatile, les marchés étant nerveux à l'idée d'une intervention, mais le carry trade reste très attractif pour vendre à découvert le yen et le changement dans l'histoire fondamentale n'est que marginal après la baisse de l'IPC américain la nuit dernière", a déclaré Charu Chanana, responsable de la stratégie sur les devises chez Saxo.

L'IPC S'AMÉLIORE

La hausse du yen a été déclenchée après que les données de jeudi ont montré que les prix à la consommation américains ont baissé pour la première fois en quatre ans en juin, remettant fermement la désinflation sur les rails et maintenant une réduction des taux d'intérêt de la part de la Réserve Fédérale sur la table.

"Le rapport sur l'inflation américaine était à peu près aussi bon qu'une colombe pouvait l'espérer", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index, soulignant que les données récentes suggèrent plus que largement que l'économie américaine ralentit.

Les traders évaluent maintenant à 93 % les chances que la Fed réduise ses taux en septembre, contre 73 % avant la lecture de l'IPC, selon l'outil FedWatch du CME. Les marchés évaluent à 61 points de base la possibilité d'un assouplissement cette année.

Le dollar est donc sur la défensive, l'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, s'établissant à 104,49, non loin du plus bas niveau d'un mois (104,07) atteint jeudi.

"Avec la probabilité d'une baisse des taux de la Fed en septembre, nous pourrions voir un dollar plus doux à court terme", a déclaré le directeur général de la stratégie d'investissement chez OCBC.

M. Menon a toutefois mis en garde contre le fait que le marché évalue un rythme plus agressif de réduction des taux et a souligné le risque d'une victoire de Donald Trump lors des prochaines élections présidentielles américaines.

"Une résurgence des attentes en matière d'inflation en cas de victoire de Trump pourrait amener la Fed à faire preuve de prudence l'année prochaine.

Ailleurs, l'euro est resté stable à 1,087 $, juste en dessous du sommet d'un mois de 1,090 $ atteint jeudi.

La livre sterling est restée proche de son plus haut d'un an atteint jeudi et s'est maintenue à 1,29075 $ après que les données aient montré que l'économie britannique s'est développée plus rapidement que prévu en mai, réduisant potentiellement les chances d'une réduction des taux d'intérêt au mois d'août. (1 $ = 159,2200 yens)