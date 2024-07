Le yen a oscillé entre pertes et gains vendredi dans des échanges volatils, reflétant la nervosité des investisseurs après que Tokyo soit intervenu pour soutenir la monnaie japonaise dans le sillage d'un rapport sur l'inflation américaine plus froid que prévu.

Les mouvements du yen par rapport au dollar et à d'autres monnaies importantes ont attiré l'attention vendredi, même si, sur le marché en général, les actions asiatiques se sont réjouies des paris croissants en faveur d'une réduction des taux d'intérêt en septembre de la part de la Réserve fédérale.

Le dollar était 0,05% plus bas à 158,79 yens, après avoir augmenté de plus de 0,3% à un plus haut intraday de 159,45 yens et chuté de 0,7% à un plus bas de 157,75 yens dans l'intervalle de la session asiatique vendredi.

Les mouvements ont été similaires pour les autres devises du yen, avec l'euro en hausse de 0,02% contre le yen et la livre sterling en hausse de 0,1%, les deux inversant les pertes antérieures contre la devise japonaise.

"De deux choses l'une : soit le marché saute dans l'ombre ce matin en attendant une deuxième série d'interventions, et je pense que maintenant que la (Banque du Japon) s'est à nouveau engagée, il y a de bonnes raisons pour qu'ils reviennent", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

"La deuxième idée, c'est que le marché est tout simplement très nerveux.

Les spéculations allaient bon train sur le fait que les autorités japonaises étaient probablement intervenues sur le marché des devises pour soutenir le yen jeudi, après qu'il ait fait un bond de près de 3 % contre le dollar au cours de la journée.

Les médias locaux ont attribué ce mouvement à une série d'achats officiels de la part de Tokyo pour soutenir une monnaie qui a atteint son niveau le plus bas depuis 38 ans, bien que les autorités, comme d'habitude, soient restées réticentes à donner des indications.

Le journal Nikkei a rapporté que la BOJ a effectué des vérifications de taux avec les banques sur l'euro par rapport au yen vendredi, citant plusieurs sources.

SUR LA VOIE

Ailleurs, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a peu changé, bien qu'il soit en voie d'augmenter de 1,6% pour la semaine, aidé par des paris croissants sur des réductions imminentes des taux d'intérêt américains.

Ces attentes ont été renforcées après la publication jeudi des prix à la consommation aux États-Unis et lorsque les responsables de la Fed se sont montrés de plus en plus convaincus que l'inflation était en train de se résorber.

Selon l'outil FedWatch du CME, le marché a désormais plus de 90 % de chances que le cycle d'assouplissement de la Fed commence en septembre, contre un peu plus de 50 % il y a un mois.

"Alors que le calendrier des éventuelles baisses de taux de la Fed dépendra des données à venir, ce rapport, associé à un certain ralentissement du marché du travail, a fait pencher la balance en faveur d'un début plus précoce", a déclaré David Doyle, responsable de l'économie chez Macquarie.

Cependant, les actions asiatiques n'ont pas réussi à se redresser vendredi, car elles ont suivi l'évolution négative de Wall Street, après que les investisseurs se soient tournés vers les petites entreprises à la suite de la publication des chiffres de l'inflation américaine.

"Le mouvement général a été alimenté par la rotation et le passage d'un style à l'autre et d'un facteur à l'autre", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone. "Ce sont les valeurs les plus appréciées qui ont été les plus vendues, ce qui peut s'expliquer en partie par des raisons techniques, étant donné la durée de vie de ces valeurs.

Le Nikkei japonais a également chuté de 2,3 %, tiré vers le bas par les valeurs technologiques.

Les contrats à terme du S&P 500 ont peu changé, tandis que ceux du Nasdaq ont baissé de 0,02% et que ceux de l'EUROSTOXX 50 sont restés stables.

Dans les autres devises, la livre sterling a diminué de 0,03% à 1,29095 $, bien qu'elle soit restée proche d'un plus haut d'un an atteint jeudi, alors que les commentaires des décideurs de la Banque d'Angleterre et les données du PIB meilleures que prévu ont conduit les traders à réduire les paris sur une réduction des taux d'intérêt en août en Grande-Bretagne.

L'euro a gagné 0,04% à 1,0871 $, tandis que le dollar américain était sur la défensive et est resté proche d'un plus bas d'un mois contre un panier de devises de la session précédente.

Les prix du pétrole ont augmenté dans les premières heures des échanges asiatiques vendredi, les signes d'une forte demande estivale et l'atténuation des pressions inflationnistes aux États-Unis ayant renforcé la confiance des investisseurs.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 0,4% à 85,74 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a gagné 0,56% à 83,08 dollars le baril.

L'or a baissé de 0,07% à 2 413 dollars l'once.