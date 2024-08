Londres (awp/afp) - Le yen rechute face aux principales devises mercredi rompant avec son envolée du début de semaine après que la Banque du Japon a plombé les attentes de hausse de taux d'intérêt à courte échéance si l'instabilité des marchés dure.

Vers 11h10 la devise nippone cédait 1,91% face au dollar à 147,16 yens. Elle dévissait de 1,74% contre l'euro à 160,59 yens.

La Banque du Japon "ne relèvera pas son taux directeur lorsque les marchés financiers et les marchés des capitaux sont instables", a déclaré mercredi Shinichi Uchida, l'un des deux gouverneurs adjoints de la Banque du Japon (BoJ).

Après la forte appréciation du yen depuis la hausse des taux de la BoJ la semaine dernière, l'institution monétaire "fait à nouveau marche arrière en raison de la chute du marché boursier au début de la semaine", souligne Antje Praefcke, analyste chez Commerzbank.

"Le yen a réagi immédiatement aux commentaires accommodants (de M. Uchida) et a chuté brusquement", poursuit-elle.

Les investisseurs ont en effet "commencé à réduire les attentes de nouvelles hausses des taux de la BoJ cette année", explique Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Autre phénomène que note l'analyste: les commentaires de Shinichi Uchida devraient contribuer à réduire à court terme le risque d'une liquidation encore plus profonde des opérations de "carry trade" sur le yen.

Le "carry trade" consiste à emprunter de l'argent dans la monnaie d'un pays dont la banque centrale pratique des taux faibles pour l'investir dans une devise aux rendements plus élevés.

Après des années de taux négatifs, la BoJ avait fait la semaine dernière un pas de plus sur le chemin de la normalisation monétaire en relevant son taux directeur à 0,25%, un niveau plus vu depuis 2008, et avait ouvert la porte a des hausses supplémentaires, entraînant une vague de liquidation des positions de "carry trade".

Pour Antje Praefcke, les "déclarations d'Uchida ne signifient pas nécessairement que le cycle (de hausse) des taux d'intérêt au Japon est déjà terminé avant même qu'il n'ait réellement commencé", mais que la BoJ se montre sensible à une dépréciation trop rapide du yen, ou s'il s'apprécie trop vite.

afp/jh