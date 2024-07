Le yen s'apprêtait à connaître sa semaine la plus forte depuis près de trois mois vendredi, les opérateurs se défaisant de leurs paris de longue date contre la monnaie fragile avant les données cruciales sur l'inflation américaine qui pourraient renforcer les attentes de réduction des taux.

Le yen a dominé les marchés des devises ce mois-ci, atteignant un plus haut de près de trois mois de 151,945 pour un dollar jeudi, après avoir commencé le mois en se languissant à 161,96 pour un dollar, son plus bas niveau depuis 38 ans.

Ce mouvement de grande ampleur fait suite aux interventions suspectes de Tokyo au début du mois de juillet, qui ont pris les opérateurs au dépourvu et ont entraîné le dénouement d'opérations de portage rentables, dans le cadre desquelles les opérateurs empruntent le yen à des taux peu élevés pour investir dans des actifs cotés en dollars afin d'obtenir des rendements plus élevés.

Vendredi, le yen était à 153,625, en passe de connaître une hausse de 2,3 % pour la semaine, son plus grand gain hebdomadaire depuis fin avril-début mai, alors que la déroute des actions mondiales a également poussé les investisseurs vers des actifs sûrs, y compris le yen.

"Je pense que la rapidité de la hausse du yen signifie que nous allons probablement assister à une consolidation assez rapidement", a déclaré James Athey, gestionnaire de portefeuille à revenu fixe chez Marlborough Investment Management.

"Mais en fin de compte, étant donné que les actifs à risque perdent de leur éclat et que les données et le discours des autorités fédérales suggèrent que des réductions sont à venir, je continue de penser que le yen peut encore s'apprécier."

Vendredi, l'attention des investisseurs se portera sur les données relatives aux dépenses de consommation personnelle aux États-Unis, la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale. On s'attend à ce que les données sur les dépenses de consommation personnelle s'établissent à 0,1 % sur une base mensuelle.

La Fed se réunit la semaine prochaine et ne devrait pas modifier ses taux cette fois-ci, mais les marchés tablent sur une baisse des taux en septembre. Les traders anticipent également un assouplissement de 66 points de base cette année.

La Banque du Japon, quant à elle, pourrait relever ses taux la semaine prochaine, les marchés évaluant à 64 % les chances d'une hausse de 10 points de base.

Les données de vendredi ont montré que l'inflation de base dans la capitale japonaise s'est accélérée pour un troisième mois consécutif en juillet, maintenant les attentes d'une augmentation des taux d'intérêt à court terme.

La hausse du yen pourrait cependant permettre à la banque centrale de prendre son temps, selon les analystes.

"La pression exercée sur la Banque du Japon pour qu'elle resserre sa politique a diminué", a déclaré Ben Bennett, stratégiste d'investissement pour l'Asie-Pacifique chez Legal and General Investment Management.

"Mais on s'attend toujours à ce qu'elle annonce les détails de la réduction de son bilan, qui est une forme de resserrement quantitatif.

L'indice du dollar, qui mesure l'unité américaine par rapport à six autres devises, a peu varié à 104,35. L'euro s'est légèrement renforcé à 1,0853 dollar, mais il est en baisse de 0,35 % pour la semaine, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le début du mois de juin.

Le dollar a retrouvé son équilibre après que les données de jeudi aient montré que la plus grande économie du monde s'est développée plus rapidement que prévu et que l'inflation s'est ralentie au deuxième trimestre.

Le dollar australien était en hausse de 0,15 % à 0,65475 $, juste un peu au-dessus du plus bas de trois mois qu'il a touché jeudi. L'aigre sentiment de risque cette semaine a pesé lourdement sur le dollar australien et le dollar néo-zélandais.

L'Aussie est en baisse de 2% pour la semaine, sa pire performance hebdomadaire depuis novembre 2023. Le kiwi était en dernier lieu à 0,5888 $, en cours pour une baisse de 2% sur la semaine.