Le yen s'est stabilisé vendredi, un jour après l'intervention probable de la Banque du Japon pour soutenir la monnaie, sur les traces d'une baisse inattendue des prix à la consommation aux États-Unis qui a alimenté la plus forte chute du dollar depuis le mois de mai.

La monnaie japonaise, qui a atteint son niveau le plus bas depuis 38 ans, s'est rapidement renforcée jeudi dans l'après-midi en Europe, ce qui a donné lieu à des spéculations selon lesquelles les autorités de Tokyo seraient intervenues pour acheter des devises.

Cela s'est produit juste après que le rapport sur l'inflation des consommateurs américains pour le mois de juin a montré que les prix diminuaient et a augmenté les chances que la Réserve fédérale réduise ses taux dès le mois de septembre.

Les données sur les opérations quotidiennes de la BOJ ont suggéré vendredi que la banque centrale avait dépensé entre 3,37 et 3,57 trillions de yens (21,18-22 milliards de dollars) pour acheter du yen jeudi, moins de trois mois après sa dernière incursion sur le marché.

Le principal diplomate de Tokyo en charge des devises, Masato Kanda, a déclaré vendredi que les autorités prendraient les mesures nécessaires sur le marché des changes, mais il a refusé de dire si les autorités étaient intervenues.

"Il est certain que les interventions sur le marché des changes devraient être rares dans un marché flottant, mais nous devrons réagir de manière appropriée en cas de volatilité excessive ou de mouvements désordonnés", a déclaré M. Kanda.

Un rapport séparé de l'organe de presse Nikkei a déclaré que la BOJ avait probablement effectué des contrôles de taux pour la paire de devises euro/yen, ce qui, selon les analystes, n'est pas très courant.

"Il y a deux choses inhabituelles. Premièrement, (le contrôle des taux) de l'euro, ce qui est un peu étrange et deuxièmement, normalement, ils (la BOJ) font des contrôles de taux avant d'intervenir et ce contrôle de taux a eu lieu après l'intervention", a déclaré Michael Brown, analyste des marchés chez Pepperstone.

"Mais je pense que cela montre simplement qu'il est presque impossible d'essayer de deviner ce que le ministère des finances va faire", a-t-il ajouté.

Le ministère des finances a refusé de commenter le rapport.

Le yen s'est légèrement affaibli vendredi, laissant le dollar en hausse de 0,2 % à 159,175.

L'euro, qui a chuté de 3 % jeudi, était en hausse de 0,3 % contre le yen à 173,255.

Tokyo est intervenu à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai, dépensant environ 9,8 trillions de yens (61,55 milliards de dollars) pour soutenir la monnaie. Un rapport de fin de mois du ministère des finances confirmera le montant dépensé pour toute intervention.

Cependant, le yen a depuis dépassé ces niveaux, touchant la semaine dernière son plus bas niveau en 38 ans, à 161,96 pour un dollar, sous l'effet de l'écart important entre les taux américains et japonais, la monnaie ayant perdu plus de 11 % par rapport au dollar depuis le début de l'année.

Cet écart a créé une opportunité commerciale très lucrative, dans laquelle les traders empruntent le yen à des taux bas pour investir dans des actifs dont le prix est fixé en dollars pour un rendement plus élevé, connu sous le nom de carry trade.

"Il semble que la journée d'aujourd'hui sera volatile, les marchés étant nerveux à l'idée d'une intervention, mais le carry trade reste très intéressant pour vendre à découvert le yen et le changement dans l'histoire fondamentale n'est que marginal après la baisse de l'indice des prix à la consommation américain hier soir", a déclaré Charu Chanana, responsable de la stratégie des devises chez Saxo.

L'IPC S'AMÉLIORE

La hausse du yen a été déclenchée après que les données de jeudi ont montré que les prix à la consommation américains ont baissé pour la première fois en quatre ans en juin, remettant fermement la désinflation sur les rails.

Les opérateurs évaluent désormais à 93 % les chances que la Fed réduise ses taux en septembre, contre 73 % avant la publication de l'IPC, selon l'outil FedWatch du CME. Les marchés prévoient un assouplissement de 61 points de base cette année.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres, est resté stable à 104,37, non loin du plus bas niveau d'un mois de 104,07 qu'il a atteint jeudi.

Ailleurs, l'euro était en hausse de 0,15 % à 1,08835 $, juste en dessous du plus haut d'un mois atteint jeudi, tandis que la livre sterling était proche du plus haut d'un an atteint jeudi.

Elle était à 1,2948 $ après que les données aient montré que l'économie britannique a progressé plus rapidement que prévu en mai, ce qui pourrait réduire les chances d'une réduction des taux d'intérêt au mois d'août.

(1 $ = 159,2200 yens)