Les investisseurs nerveux évitent les bons et obligations du Trésor kenyan à long terme, selon les données de la banque centrale, ce qui met à rude épreuve les plans du gouvernement visant à se tourner vers l'emprunt national après avoir supprimé les hausses d'impôts controversées.

Lors de la dernière vente de dette, le 1er août, le bon du Trésor de référence à un an a reçu moins d'un dixième de la demande pour le montant proposé. Cette faible demande rend encore plus coûteux et compliqué le financement du budget de l'État, grevé de dettes.

"Cela va être un problème et on a l'impression qu'ils ne font que botter en touche", a déclaré Kenneth Minjire, associé principal pour la dette et les actions chez AIB-AXYS, une société de courtage basée à Nairobi.

Le président William Ruto a renoncé à des hausses d'impôts d'une valeur de plus de 346 milliards de shillings (2,67 milliards de dollars) après des manifestations qui ont fait plus de 50 morts.

Cette volte-face a contraint le ministère des finances à relever les objectifs d'emprunt local de 42 % pour atteindre 404,6 milliards de shillings (3,12 milliards de dollars), alors même que les titres, à l'exception des bons du Trésor à 91 jours, affichaient déjà des performances médiocres lors des ventes aux enchères.

CHUTE VERTIGINEUSE

La demande pour les instruments de la dette kenyane lors de la vente aux enchères hebdomadaire de la banque centrale a chuté précipitamment alors que les perturbations domestiques et la violence ont englouti les principaux centres urbains, comme l'ont montré les données de la banque centrale.

Les investisseurs n'ont proposé d'acheter qu'un tiers des bons du Trésor offerts par la banque centrale au cours de la semaine du 24 juin, lorsque les troubles ont éclaté, alors que les taux de souscription pour la vente aux enchères d'obligations de cette semaine n'étaient que de 2,4 %.

Avant les manifestations, le taux de souscription des bons du Trésor était de 94,7 %, tandis que les obligations étaient sursouscrites.

Le gouverneur de la Banque centrale, Kamau Thugge, a minimisé les inquiétudes concernant le financement local, notant qu'il s'agissait du début de l'année financière et que même l'objectif d'emprunt révisé était inférieur à celui de l'année financière précédente.

"Je ne pense vraiment pas que nous ne serons pas en mesure de répondre aux besoins de financement intérieur", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse mercredi.

Le ministère des finances n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

SUR-EMPRUNT

Le ministre des finances, John Mbadi, a déclaré que le portefeuille de la dette locale était déjà trop élevé. La dette intérieure totale s'élève à 750 milliards de dollars, soit trois fois l'encours de la dette extérieure, a-t-il déclaré samedi à un groupe de contrôle parlementaire.

"Nous sommes en train de sur-emprunter au niveau national", a-t-il déclaré, sans préciser s'il comptait réduire l'objectif d'emprunt national.

M. Mbadi, qui a prêté serment jeudi, pourrait avoir du mal à le faire. L'Association des banquiers du Kenya, un groupe de pression, a averti que le retrait du projet de loi de financement et les révisions à la baisse des notations de crédit qui ont suivi "risquent de restreindre encore plus les options de financement extérieur".

Les euro-obligations du pays ont également baissé, ce qui signifie que si le Kenya voulait émettre à nouveau, cela coûterait plus cher.

RETARD DANS LE FINANCEMENT DU FMI ?

Le Kenya avait obtenu un accord au niveau des services pour la septième revue de son plan de sauvetage de 3,6 milliards de dollars avant les manifestations, mais le conseil d'administration n'avait pas encore donné son accord.

Les autorités ont présenté un plan de redressement économique révisé, sans les hausses d'impôts, qui devrait lui permettre d'obtenir sa prochaine tranche de 600 millions de dollars.

Mais les efforts de Ruto pour combler le vide laissé par l'annulation des taxes sont mitigés ; sa promesse de réduire les dépenses de 346 milliards de shillings a été divisée par deux au moment de l'adoption de la loi, ce qui laisse plus de risques dans les bilans du pays.

"La voie à suivre pour atteindre les objectifs budgétaires est devenue de plus en plus difficile", a déclaré Fitch, l'agence mondiale de notation, en abaissant la note du Kenya vendredi dernier.

La pression est d'autant plus forte que, presque chaque semaine, des tentatives sont faites pour rallier Ruto et l'empêcher d'augmenter d'autres taxes, comme celle sur les carburants.

"Nous devons rester concentrés sur les problèmes", a déclaré Martha Karua, chef d'un parti d'opposition.

(1 $ = 129,5000 shillings kenyans)