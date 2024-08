La Corée du Sud pourrait rompre son alliance avec les États-Unis et ébranler les marchés financiers si elle se mettait à fabriquer des armes nucléaires, a déclaré à Reuters le ministre de la défense Shin Won-sik, rejetant ainsi les appels renouvelés de la population en faveur d'un arsenal propre au pays pour dissuader la Corée du Nord.

Alors que le Nord voisin développe rapidement ses capacités nucléaires et ses missiles, de plus en plus de responsables sud-coréens et de membres du parti conservateur au pouvoir du président Yoon Suk Yeol ont appelé ces derniers mois à la mise au point d'armes nucléaires.

La perspective d'un nouveau mandat pour l'ancien président américain Donald Trump, qui s'est plaint du coût de la présence militaire américaine en Corée du Sud et a lancé des pourparlers sans précédent avec le Nord, a encore alimenté le débat.

Mais M. Shin, un ancien général de l'armée trois étoiles qui a également servi comme législateur dans le parti de M. Yoon, a déclaré que le fait de disposer d'un arsenal nucléaire national risquait d'avoir des retombées dévastatrices sur la position diplomatique et l'économie du Sud, un peu comme ce que les analystes ont appelé le lundi noir cette semaine pour les pires pertes subies par le marché boursier depuis 2008.

"Si nous nous retirons du traité de non-prolifération nucléaire, cela entraînera diverses sanctions, à commencer par un choc immédiat sur notre marché financier", a-t-il déclaré lors d'une interview.

Shin a reconnu que le débat entre les politiciens et les experts en politique étrangère était un signe que de nombreux Sud-Coréens étaient toujours inquiets au sujet de la dissuasion étendue américaine - la capacité militaire des États-Unis, en particulier ses forces nucléaires.

Toutefois, la volonté des alliés de renforcer cette dissuasion est le moyen "le plus simple, le plus efficace et le plus pacifique" de contrer les menaces du Nord, a-t-il déclaré.

CHANGEMENT DE PARADIGME

L'intensification de la rivalité stratégique entre les États-Unis et la Chine et la guerre en Ukraine ont déclenché un changement radical du paradigme de l'après-guerre froide, plaçant la Corée du Sud près du centre de la tourmente et compliquant ses calculs, a déclaré M. Shin.

"Même en Asie du Nord-Est, certaines forces cherchent ouvertement à modifier le statu quo par la force, et nous sommes en première ligne, directement concernés", a déclaré M. Shin dans son bureau à Séoul, la capitale sud-coréenne.

En signant un traité de partenariat stratégique avec la Russie cette année, la Corée du Nord est passée du statut de "casse-tête en Asie à celui de méchant mondial", tandis que Moscou a entaché son propre prestige national en "quémandant l'aide" de Pyongyang et en trahissant la communauté internationale avec sa guerre contre l'Ukraine, a-t-il ajouté.

La Corée du Sud a réagi en avertissant qu'elle pourrait envisager d'armer l'Ukraine avec des armes létales, ce qui constituerait un changement potentiel par rapport à sa politique d'assistance humanitaire et économique, si la Russie fournissait au Nord des technologies d'armement avancées.

M. Shin a déclaré que la Corée du Nord avait reçu l'aide de la Russie pour un moteur de fusée utilisé lors d'une tentative ratée de lancement d'un satellite espion en mai.

Mais il n'a pas considéré que cela franchissait une "ligne rouge", précisant qu'il se concentrait plutôt sur tout transfert de technologie liée aux missiles balistiques intercontinentaux et aux armes nucléaires, ainsi qu'aux armes antiaériennes, aux radars, aux chars et aux avions de chasse.

Entre l'année dernière et le 4 août, la Corée du Nord a expédié plus de 12 000 conteneurs en Russie, soit une quantité suffisante pour transporter environ 5,6 millions d'obus d'artillerie de 152 mm, a indiqué M. Shin.

Le nombre réel varie car la Corée du Nord a envoyé trois ou quatre types d'obus de tailles différentes, y compris des roquettes, et a également fourni séparément des dizaines de missiles à courte portée, a-t-il ajouté.

Alors que l'administration de M. Yoon s'est montrée plus ouverte en se faisant l'écho des appels lancés par Washington pour que les "nations partageant les mêmes idées" fassent front commun face aux tensions avec la Chine et la Russie, M. Shin a déclaré que la Corée du Sud n'avait pas discuté de la possibilité de rejoindre d'autres alliés et partenaires des Etats-Unis pour des exercices navals en mer de Chine méridionale, où Pékin s'est affronté avec ses voisins au sujet de ses revendications maritimes.

TENSION À LA FRONTIÈRE CORÉENNE

La tension entre les deux voisins s'est accrue ces dernières semaines, après que la Corée du Nord a lancé des milliers de ballons contenant des déchets pour protester contre l'envoi de tracts anti-Pyongyang par des activistes sud-coréens.

Séoul a repris ses émissions par haut-parleur près de la frontière pour la première fois en 2018, diffusant des informations et de la musique K-pop, ce que M. Shin a qualifié de forme "efficace et cinglante" de guerre psychologique.

Parmi les nouvelles ajoutées, on peut citer la défection surprenante de Ri Il Gyu, qui a travaillé comme diplomate nord-coréen de haut rang basé à Cuba, et la participation de Jin, membre du supergroupe de K-pop BTS, au relais de la flamme des Jeux olympiques de Paris.

"Je crois savoir que la Corée du Nord s'est efforcée de bloquer la popularité de BTS, car il y avait un engouement chez les jeunes qui imitaient leurs danses", a déclaré M. Shin, refusant d'identifier la source de l'information.

"La campagne de haut-parleurs aurait un impact à long terme en tant que catalyseur clé du changement dans la société, et pourrait potentiellement donner un élan à la dénucléarisation du Nord si nous travaillons davantage avec la communauté internationale".