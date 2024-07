Selon les estimations de la banque centrale de Corée du Sud, l'économie nord-coréenne a connu une forte croissance en 2023, après trois années consécutives de contraction, grâce à l'augmentation des échanges commerciaux avec la Chine après l'assouplissement des contrôles frontaliers de la pandémie de COVID-19.

Le produit intérieur brut (PIB) en 2023 a probablement augmenté de 3,1% en termes réels, la plus forte croissance en pourcentage depuis 2016, a déclaré la Banque de Corée (BOK) vendredi.

Les estimations de la BOK sont considérées comme l'un des indicateurs les plus fiables de l'activité économique dans le Nord secret, qui ne publie pas de données officielles.

"Bien que les sanctions économiques soient restées, l'économie a progressé grâce à l'assouplissement des restrictions liées au COVID, à la croissance du commerce avec la Chine et aux conditions météorologiques favorables", a déclaré un responsable de la BOK aux journalistes.

L'économie de la Corée du Nord s'est contractée de 0,2 % en 2022, de 0,1 % en 2021 et de 4,5 % en 2020 en raison des restrictions liées au COVID et des sanctions de l'ONU.

Au cours de la pandémie, des groupes humanitaires se sont inquiétés des pénuries alimentaires pour de nombreux Nord-Coréens et, en janvier dernier, le dirigeant Kim Jong Un a déclaré que le fait de ne pas fournir à la population les produits de première nécessité, y compris la nourriture, constituait un "problème politique grave".

"La plupart des experts estiment que le rebond de 2023 est temporaire, mais il existe également des facteurs positifs, tels que la possibilité d'une nouvelle croissance du commerce avec la Chine et d'une expansion de la coopération économique avec la Russie", a déclaré le responsable de la BOK.

Pyongyang et Moscou ont convenu le mois dernier de développer leur coopération dans les domaines du commerce, de l'économie et de l'investissement, et ont signé un pacte de défense mutuelle lors de la première visite du président russe Vladimir Poutine en Corée du Nord depuis 2000.

En 2023, le commerce de la Corée du Nord avec la Chine représentait 98,3 % du volume total des échanges, selon le BOK.

Les données ont montré que la production industrielle a fait un bond de 4,9 %, le plus rapide en sept ans, grâce à la production d'articles métalliques et de perruques, et que le secteur de la construction a connu une croissance de 8,2 %, la plus importante depuis 2002, grâce à un plus grand nombre de projets de logement. Le secteur agricole a augmenté de 1,0 %.

Le secteur industriel représentera 30,7 % de l'économie en 2023, tandis que les secteurs de l'agriculture et de la construction représenteront respectivement 22,0 % et 11,0 %.

Le volume des échanges commerciaux du Nord a augmenté de 74,6 % pour atteindre 2,77 milliards de dollars en 2023, après avoir connu une croissance record de 123,9 % en 2022, lorsque le Nord a commencé à assouplir les contrôles aux frontières à la suite de la pandémie. Ce chiffre reste toutefois inférieur aux 3,25 milliards de dollars enregistrés en 2019 avant le COVID.

Ses exportations ont bondi de 104,5 % en 2023, tirées par les chaussures, les chapeaux et les perruques, tandis que les importations ont augmenté de 71,3 % grâce à une hausse de la demande d'engrais.

Le revenu national brut nominal de la Corée du Nord en 2023 était estimé à 1,59 million de wons (1 147,56 dollars) par habitant, soit seulement 3,4 % des 47,25 millions de wons du Sud.

La BOK publie ses estimations de l'économie nord-coréenne depuis 1991, sur la base d'informations provenant de diverses sources, notamment des agences de renseignement et de commerce extérieur, et de données du ministère de l'unification du Sud. (1 $ = 1 385,5500 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Jamie Freed)