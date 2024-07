SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord a promis de "détruire totalement" ses ennemis en cas de guerre si son dirigeant, Kim Jong-un, en donnait l'ordre, a rapporté dimanche l'agence de presse nord-coréenne, KCNA.

Ces commentaires ont été faits par de hauts responsables militaires nord-coréens lors d'une réunion organisée samedi à l'occasion du 71e anniversaire de l'armistice signé le 27 juillet 1953, qui a officiellement mis fin à la guerre de Corée, a indiqué KCNA.

Le conflit a cessé grâce à l'armistice de Panmunjom, mais les deux Corées restent techniquement en état de guerre.

Les responsables, accusant les Etats-Unis et la Corée du Sud d'être "fermement décidés à déclencher une guerre nucléaire", se sont engagés à renforcer l'efficacité militaire pour être en mesure de lancer une "attaque écrasante contre l'ennemi, à tout moment et dans les plus brefs délais, et de le détruire totalement dès que l'estimé commandant suprême Kim Jong-un en donne l'ordre".

Pyongyang et Washington n'entretiennent pas de relations diplomatiques et les discussions visant à apaiser les tensions et oeuvrer à la dénucléarisation de la Corée du Nord sont au point mort depuis 2019.

Les médias officiels nord-coréens ont récemment indiqué qu'ils ne s'attendaient pas à ce que la situation évolue, et ce quel que soit le résultat de l'élection présidentielle américaine.

