La Corée du Nord a promis de "détruire totalement" ses ennemis en cas de guerre lorsque le dirigeant Kim Jong Un en donnera l'ordre, a rapporté dimanche le média d'État KCNA.

Des hauts responsables militaires, dont le colonel Ri Un Ryong et le capitaine de corvette Yu Kyong Song, ont fait ces commentaires "en raison de la haine grandissante" envers les États-Unis et la Corée du Sud lors d'une réunion tenue samedi en présence de Kim pour célébrer le 71e anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée, selon KCNA.

La Corée du Nord et les États-Unis n'ont pas de relations diplomatiques et les pourparlers sur la réduction des tensions et la dénucléarisation de la Corée du Nord sont au point mort depuis 2019. Les médias d'État nord-coréens ont récemment déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à ce que cela change, quel que soit le prochain élu à la Maison-Blanche.

Tout en accusant les États-Unis et la Corée du Sud de "vouloir à tout prix provoquer une guerre nucléaire", les responsables militaires ont promis de renforcer l'efficacité de la guerre afin d'organiser une "attaque écrasante contre l'ennemi à tout moment et sans délai, et de le détruire totalement dès que le respecté commandant suprême Kim Jong Un en donnera l'ordre".

La Corée du Nord a signé un accord d'armistice avec les États-Unis et la Chine le 27 juillet 1953, mettant fin aux hostilités de la guerre de trois ans. Des généraux américains ont signé l'accord au nom des forces des Nations unies qui soutenaient la Corée du Sud.

La Corée du Nord appelle le 27 juillet "Jour de la Victoire", tandis que la Corée du Sud ne marque ce jour par aucun événement majeur.

Les hostilités se sont terminées par une trêve et non par un traité, ce qui signifie que les deux parties sont toujours techniquement en guerre.