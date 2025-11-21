Dans un monde où les dettes et les déficits s'accumulent, où l'instabilité devient la norme et où la fiscalité se durcit, les investisseurs fortunés cherchent à protéger leur capital. Dans ce contexte, notamment depuis la dissolution de l'assemblée en juin 2024, l'assurance-vie luxembourgeoise gagne jour après jour des parts de marché. Les principales raisons de son succès : une sécurité accrue, une fiscalité qui s'adapte à son lieu de résidence mais aussi un cadre flexible permettant la mise en place de solutions innovantes, efficaces et transparentes. Un "must have" pour les profils qui en ont les moyens.

Rarement la sécurité du capital n’a été autant questionnée. La dette publique française dépasse 115 % du PIB, le déficit budgétaire ne cesse de croître et la France fait face à une instabilité politique grandissante avec une réponse qui semble toujours aller dans le même sens : plus de fiscalité. Dans ce contexte, les épargnants ne cherchent plus seulement la performance, mais également à sécuriser leur patrimoine face à des chocs économiques, politiques et budgétaires de plus en plus fréquents.

L’assurance-vie française : un socle solide mais vulnérable

L’assurance-vie reste le pilier de la gestion patrimoniale en France : enveloppe fiscale attractive, transmission souple, large choix d’actifs. Elle n’est cependant pas exempte de failles.

Première limite, la loi Sapin II qui permet aux autorités, en cas de crise systémique, de suspendre temporairement les rachats et les arbitrages sur les contrats d’assurance-vie afin de préserver la stabilité du système financier. Si cette mesure, dont l’objectif est d’éviter les mouvements de panique, est pertinente pour éviter les effets de « Bank run », elle se traduirait cependant, pour les épargnants, par une perte temporaire de liberté sur leurs capitaux. Dans un contexte budgétaire tendu et propice à de nombreuses augmentations de taxes, cette fragilité réglementaire fait réfléchir.

Autre limite, le niveau de garantie, limité sur une assurance vie française : un point crucial pour les patrimoines importants. Si les assureurs français restent très solides et les contrats français tout à fait pertinents pour la majorité des épargnants, la garantie en cas de défaillance de l’assureur est limitée. En effet, le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance ne garantit les contrats qu’à hauteur de 70 000 € par assuré et par compagnie d’assurance. Pour un foyer disposant de contrats dépassant largement cette limite, cette protection est évidemment insuffisante. Les capitaux au-delà de ce plafond restant exposés à la santé financière de l’assureur.

À l’inverse, l’architecture luxembourgeoise propose une solution juridique et technique unique en Europe qui vise à protéger l’intégralité des actifs du contrat, indépendamment de leur montant. Un élément déterminant pour les investisseurs patrimoniaux souhaitant sécuriser leurs avoirs au-delà des seuils garantis par le fonds de garantie.

Le modèle luxembourgeois : la sécurité avant tout

L’assurance-vie luxembourgeoise se distingue avant tout par son architecture protectrice. Au coeur de cette sécurité, un mécanisme unique en Europe : le triangle de sécurité. Les actifs des souscripteurs sont conservés dans une banque dépositaire indépendante, agréée par le Commissariat aux Assurances (CAA), et juridiquement séparés des fonds propres de la compagnie d’assurance comme de ceux de la banque dépositaire. En cas de défaut de l’assureur ou de la banque dépositaire, les souscripteurs deviennent créanciers de premier rang, devant l’état ou n’importe quel autre créancier. Cette structure juridique fait des contrats luxembourgeois l’une des solutions de placement les plus sûres d’Europe.

Ainsi, même en cas de crise, les fonds des assurés ne peuvent être utilisés ni bloqués par l’assureur : ils restent disponibles et juridiquement isolés.

Le Luxembourg : un pays stable et sûr pour les investisseurs

Autre élément rassurant, le Luxembourg, c’est aussi la garantie d’un pays sain économiquement avec une dette publique d’environ 25 % du PIB, d’une gouvernance stable et d’une supervision réglementaire qui vise avant tout à protéger et à défendre les investisseurs. Contrairement à la France, aucune disposition équivalente à la loi Sapin II ne permet de restreindre l’accès aux capitaux en cas de crise. Autant d’éléments rassurants pour les investisseurs fortunés.

Une fiscalité neutre qui s’adapte au lieu de résidence

Contrairement aux préjugés, placer son épargne sur un contrat d’assurance-vie au Luxembourg n’est en aucun cas assimilable à de l’évasion fiscale. Un résident français sera taxé en France de la même manière que s’il détenait un contrat d’assurance vie français.

En effet, tant que le souscripteur reste résident fiscal en France, il est imposé en France exactement dans les mêmes conditions que pour un contrat souscrit en France : impôt sur les produits, prélèvements sociaux, transmission. Rien ne change. Aucun contournement fiscal et donc rien d’illégal à détenir un contrat luxembourgeois.

D’un point de vue fiscal, la différence n’apparait que si l’assuré vient à s’expatrier, le contrat s’adapte alors automatiquement à la fiscalité du pays de résidence, et contrairement à un contrat d’assurance vie français, sans aucune fiscalité additionnelle. Autrement dit : il n’y a aucun évitement fiscal, mais une neutralité fiscale qui permet à l’assurance-vie luxembourgeoise de suivre naturellement l’évolution de la situation personnelle du souscripteur.

Cette souplesse est particulièrement pertinente pour les familles susceptibles de partir à l’étranger que ce soit pour le travail, pour la retraite ou pour suivre ses enfants : le contrat reste le même, mais son traitement fiscal s’ajuste aux nouvelles réalités.

Plus de possibilités et plus de flexibilité pour plus de performance

Le second grand avantage du contrat luxembourgeois réside dans la flexibilité des contrats luxembourgeois. Comme sur les contrats français, l’assuré peut accéder à une gestion libre avec un certain nombre de fonds disponibles. Il a cependant également accès à des solutions sur mesure : FID (Fonds Internes Dédiés) s’appuyant sur des mandats de gestion ou encore à des FAS (Fonds d’Assurance Spécialisés). Enveloppes qui permettent d’accéder à un univers d’investissement beaucoup plus large, à du private equity ou encore à des fonds alternatifs, le tout dans la devise de son choix (euro, dollar, franc suisse, livre sterling, etc.). Cette ouverture offre ainsi plus de choix, donc plus de possibilités de diversification et plus de solutions pour générer de la performance.

Les contrats luxembourgeois donnent enfin plus de latitude pour structurer une offre sur mesure, latitude qui permet la mise en place de solutions innovantes, transparentes et performantes, par exemple en s’appuyant sur des ETF ou des titres vifs, transparents et moins gourmands en frais.

En d’autres termes, c’est un cadre plus agile, plus souple et plus efficace. Autant de caractéristiques permettant de structurer des offres sur mesure plus performantes sur le long terme.

Une solution qui n'est pas destinée à toutes les bourses

L’assurance-vie luxembourgeoise s’adresse avant tout aux patrimoines importants. Le ticket d’entrée minimum se situe généralement autour de 125 000 €, le plus souvent 250 000 €. Ce n’est donc pas une solution universelle, mais un outil de gestion patrimoniale de haut niveau, conçu pour les foyers disposant d’un patrimoine financier significatif et désireux d’allier sécurité, flexibilité, performance et éventuellement mobilité internationale.

En conclusion : une assurance vie, en mieux

L’assurance-vie luxembourgeoise ne doit pas être vue comme une alternative fiscale à l’assurance vie française, mais comme une assurance vie améliorée, avec des protections complémentaires, adaptée aux mobilités internationales et au service de l’efficacité et de la performance. Elle reprend en effet les atouts de l’assurance-vie française — fiscalité, transmission, souplesse — tout en y ajoutant un niveau supérieur de sécurité, de flexibilité et la tranquillité de pouvoir anticiper et choisir, en toute circonstance. Des critères déterminants dans un environnement où la liquidité, la fiscalité et la confiance dans les États deviennent des enjeux majeurs.

Un article rédigé par Stéphane Faure, président d'Astyrian Patrimoine.