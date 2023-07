Tokyo (awp/afp) - Le Japon a enregistré un mini-excédent commercial en juin, le premier depuis près de deux ans selon des données publiées jeudi par le ministère des Finances. Mais la croissance des exportations s'est tassée sur fond de la reprise poussive en Chine.

L'excédent commercial s'est établi à 43 milliards de yens (275 millions d'euros au cours actuel), alors que les économistes s'attendaient à un léger déficit. Les exportations nippones ont légèrement progressé le mois dernier (+1,5% sur un an), grâce notamment au secteur automobile, mais leur rythme de croissance ralentit.

Les exportations vers les Etats-Unis (+11,7% sur un an) et l'Europe occidentale (+15,5%) sont restées dynamiques, mais celles à destination de la Chine ont chuté de 11%, alors que la reprise dans la deuxième puissance économique mondiale continue de bégayer. Les importations japonaises ont quant à elles poursuivi leur nette décrue en juin (-12,9%), toujours sur fond du déclin des prix des hydrocarbures.

Grâce à la baisse des coûts d'importation et à l'amélioration de la situation sur les chaînes d'approvisionnement, la confiance des grandes firmes industrielles japonaises a progressé pour la première fois en près de deux ans, selon le dernier baromètre trimestriel Tankan de la Banque du Japon (BoJ) publié début juillet.

Mais des économistes prédisent que cette embellie ne durera pas à cause des difficultés persistantes de l'économie chinoise et des ralentissements de la croissance aux Etats-Unis et en Europe, qui devraient encore affaiblir les exportations de l'archipel nippon.

afp/vj