Tokyo (awp/afp) - La production industrielle au Japon a rebondi en juin (+2% sur un mois), soutenue par la reprise économique dans le pays, selon des données préliminaires publiées lundi par le ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti).

L'industrie automobile, les appareils et composants électroniques ainsi que des équipements divers pour entreprises ont été les secteurs ayant le plus contribué à la hausse de cet indicateur le mois dernier, a précisé le Meti.

Les expéditions de biens manufacturés ont quant à elles augmenté de 1,5%, tandis que les stocks ont diminué de 0,1% par rapport au mois précédent.

Selon le dernier sondage mensuel du Meti, les entreprises industrielles japonaises s'attendent à un mini-repli de leur production en juillet, avant un nouveau rebond en août.

La production industrielle avait décliné de 2,2% en mai, selon un chiffre révisé à la baisse mi-juillet.

Mais sur l'ensemble du deuxième trimestre, cet indicateur d'activité a progressé de 1,3% comparé au premier trimestre, de bon augure pour la croissance du PIB nippon.

La semaine dernière, le Fonds monétaire international (FMI) a légèrement relevé sa prévision de croissance pour le Japon cette année, à 1,4% contre 1,3% précédemment.

Et malgré une inflation qui devrait rester supérieure à son objectif de 2% plus longtemps que ce qu'elle avait prévu, la Banque du Japon (BoJ) a maintenu vendredi dernier sa politique monétaire ultra-accommodante, tout rendant plus flexible son contrôle du marché obligataire nippon.

