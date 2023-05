Tokyo (awp/afp) - Le taux de chômage au Japon a diminué en avril pour la première fois depuis trois mois à 2,6% de la population active, selon des données corrigées des variations saisonnières publiées mardi par le ministère des Affaires intérieures.

Le consensus d'économistes de l'agence Bloomberg s'attendait à une baisse plus légère à 2,7%, après 2,8% en mars.

Le ratio entre les offres et les demandes d'emploi est resté stable à 1,32, signifiant qu'il y avait 132 offres d'emploi pour 100 demandes.

La réouverture totale des frontières japonaises à l'automne dernier et l'allègement progressif des restrictions liées au Covid-19 ont entraîné un resserrement du marché du travail dans un large éventail de secteurs au Japon, en particulier celui des services.

L'industrie de l'hôtellerie et de la restauration souffre notamment de difficultés à recruter du personnel sur fond du retour en nombre des touristes étrangers dans l'archipel.

Selon plusieurs analystes, cette situation pourrait soutenir l'augmentation des salaires dans le pays et nourrir ainsi une inflation stable, comme le souhaite la Banque du Japon (BoJ).

La hausse des prix au Japon est supérieure à l'objectif de 2% de la BoJ depuis plus d'un an, mais elle a été essentiellement stimulée par la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine et devrait faiblir cette année faute d'une croissance économique suffisante, selon l'institution.

Et alors que la consommation a soutenu la croissance nippone au premier trimestre, les dépenses des ménages finiront "par céder sous le poids de la baisse des revenus réels disponibles", selon une note de Capital Economics.

"La faiblesse de la conjoncture économique incitant les entreprises à la prudence, leurs investissements devraient également diminuer. En conséquence, nous nous attendons à ce que le taux de chômage culmine à 3% d'ici la fin de l'année", a commenté la firme.

