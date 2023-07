Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a terminé en léger repli vendredi à l'issue d'une session très volatile, marquée par l'annonce de la Banque du Japon (BoJ) de son intention d'être plus flexible sur son contrôle des rendements obligataires.

Après avoir chuté de plus de 2,5% peu après l'annonce de la BoJ, l'indice vedette Nikkei a clôturé en recul de 0,4% à 32.759,23 points, signant sur l'ensemble de la semaine une progression de 1,4%.

L'indice élargi Topix a lâché 0,2% à 2.290,61 points.

La Banque centrale japonaise a annoncé vendredi vouloir rendre "plus flexible" son contrôle de la courbe des rendements obligataires japonais à dix ans, alors que l'inflation dans le pays dépasse toujours sa cible et rend ardu le maintien de sa politique monétaire ultra-accommodante.

Face au choix binaire de poursuivre ou non sa politique d'assouplissement monétaire, "la BoJ a choisi les deux", a commenté Nicholas Smith de CLSA à Tokyo, cité par l'agence Bloomberg. Au risque selon lui de perdre toute crédibilité.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng gagnait 1,3% vers 07H10 GMT, soutenu par ses valeurs technologiques sur fond d'espoirs de nouvelles mesures de relance de Pékin.

Les banques japonaises dopées par la BoJ

Les grandes valeurs bancaires japonaises ont été dopées par le desserrement du contrôle des rendements obligataires nippons à dix ans par la BoJ, de bon augure pour leurs bénéfices : Mitsubishi UFJ Financial Group a bondi de 5,28% à 1.136 yens, Sumitomo Mitsui Financial Group de 4,29% à 6.629 yens et Mizuho de 4,8% à 2.379 yens.

Le yen se renforce

Après avoir violemment oscillé dans des directions contraires dans la foulée des décisions de la BoJ, le yen n'était plus qu'en légère hausse face au billet vert, à 139,23 yens pour un dollar vers 07H00 GMT contre 139,48 dollar jeudi à 21H00 GMT.

L'euro refluait aussi face à la monnaie japonaise à 152,76 yens contre 153,13 yens la veille, tandis que le cours euro/dollar était presque inchangé, à un euro pour 1,0977 dollar contre 1,0979 dollar jeudi.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain perdait 0,19% à 79,94 dollars vers 07H00 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord 0,23% à 84,05 dollars.

