Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo démarrait vendredi en baisse, dans l'attente d'une décision de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) en milieu de séance et reprenant son souffle après ses gains impressionnants depuis le début du mois.

L'indice vedette Nikkei, qui a bondi d'environ 8% depuis début juin, cédait 0,64% à 33.271,29 points vers 00H50 GMT et l'indice élargi Topix reculait de 0,42% à 2.284,32 points.

La plupart des économistes anticipent un statu quo de la BoJ, qui a maintenu jusqu'à présent sa politique monétaire ultra-accommodante à rebours des autres grandes banques centrales comme la Fed américaine et la BCE en zone euro.

L'inflation au Japon est supérieure à l'objectif de 2% de la BoJ depuis plus d'un an, et a même recommencé à accélérer en avril (3,4% sur un an hors produits frais). Cependant la BoJ pense toujours que les conditions d'une inflation durable ne sont pas réunies dans le pays, où les hausses de salaires notamment restent insuffisantes.

Le numéro deux de Nissan s'en va

Le directeur opérationnel de Nissan (-0,57% à 539,6 yens) et numéro deux du groupe, l'Indien Ashwani Gupta, va quitter ses fonctions le 27 juin, a annoncé vendredi le constructeur automobile allié au français Renault.

Nissan n'a pas précisé les raisons de son départ et son successeur n'a pas encore été annoncé.

Agé de 52 ans et arrivé à son poste actuel fin 2019, M. Gupta n'avait jamais caché son ambition de devenir un jour numéro un de Nissan. "Mais il a compris" que c'était impossible chez ce constructeur japonais toujours traumatisé par l'ère Carlos Ghosn, avait confié jeudi à l'AFP une source proche du dossier.

Les tensions entre le directeur général de Nissan Makoto Uchida et M. Gupta étaient devenues très vives, et le premier cherchait des moyens de pression pour faire tomber son rival, selon le Financial Times.

Les cambistes patientent avant la BoJ

Le cours dollar/yen était quasi stable avant la BoJ, un dollar valant 140,21 yens vers 00H50 GMT contre 140,29 yens jeudi à 21H00 GMT.

L'euro refluait légèrement à 153,45 yens contre 153,55 yens la veille.

La monnaie européenne bougeait à peine face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,0942 dollar contre 1,0945 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était en légère baisse: vers 00H45 GMT le baril de WTI américain cédait 0,25% à 70,44 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 0,25% également à 75,48 dollars.

