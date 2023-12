(Alliance News) - Les marchés boursiers européens sont attendus en légère hausse mardi après un début de semaine négatif, le FTSE100 parvenant à contrer la tendance baissière grâce à un rebond du secteur de l'énergie et à une bonne performance des télécoms.

"Un rebond des prix du pétrole et du gaz dû à l'incertitude persistante dans la mer Rouge et le canal de Suez suite aux attaques des rebelles houthis du Yémen sur les navires a le potentiel d'exercer une pression à la hausse sur l'inflation et, ce faisant, d'agir comme un choc de prix dans les chaînes d'approvisionnement mondiales s'il se maintient", a commenté Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets.

Toutefois, souligne l'analyste, nous n'en sommes pas encore là, d'autant plus que les prix du pétrole sont encore proches de leurs plus bas niveaux depuis cinq mois et que les rumeurs d'une hausse des prix de l'essence à l'approche de Noël sont plutôt alarmistes à ce stade précoce.

Le FTSE Mib devrait donc, selon les contrats à terme IG, augmenter de 62,5 points, soit 0,2 %, après avoir clôturé dans le rouge (0,4 %) à 30 241,02.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est dans le vert, le CAC 40 de Paris devrait ouvrir en hausse de 17,3 points ou 0,2 pour cent et le DAX 40 de Francfort devrait avancer de 32,8 points ou 0,2 pour cent.

Dans les nouvelles de la nuit, la Banque du Japon a maintenu sa politique monétaire ultra-libre et n'a donné aucune indication sur ses projets pour la nouvelle année. Après une réunion de deux jours, la banque a déclaré mardi : "Avec des incertitudes extrêmement élevées entourant les économies et les marchés financiers à l'intérieur du pays et à l'étranger, la Banque continuera patiemment à assouplir sa politique monétaire.

Parmi les petites valeurs italiennes cotées hier soir, le Mid-Cap a cédé 1,0 pour cent à 43 420,96, le Small-Cap a perdu 0,9 pour cent à 26 884,92 et l'Italy Growth a clôturé dans le vert de 0,2 pour cent.

Sur le Mib, la nouvelle offre d'Iliad pour Vodafone Italia a officiellement ouvert la consolidation tant attendue des TCL en Italie et a pris TIM au milieu de la fusion des réseaux. Les Français ont valorisé l'opérateur britannique à 10,45 milliards d'euros et l'action s'est envolée. Telecom Italia a donc clôturé en hausse de 4,5 %.

Parmi les autres valeurs haussières, on trouve UniCredit, Eni, Tenaris et Banco BPM, toutes dans le vert entre 1,8 % et 0,9 %.

Leonardo - dans le rouge de 1,5 % - a annoncé lundi que Southwest Airlines, l'une des plus grandes compagnies aériennes des États-Unis avec quelque 127 millions de passagers transportés chaque année, l'avait choisi pour redéfinir le système de traitement des bagages de la zone de transit de l'aéroport international de Denver.

Le contrat, d'une valeur de plus de 25 millions d'euros, comprend une solution développée sur mesure pour Southwest afin de mieux gérer les activités opérationnelles et manuelles de manutention et de transfert des bagages.

DiaSorin a gagné 1,9 % après avoir ouvert en baisse de 5,0 %. Jefferies a réduit son objectif de cours à 98,00 EUR contre 102,00 EUR. Une action vaut désormais 90,08 euros.

Dans son nouveau plan d'affaires annoncé vendredi, la société prévoit, à taux de change constants, une croissance des revenus de 5% en 2024 et de 7% par rapport à la période pré-pandémique. Selon le communiqué, les revenus de Covid se sont élevés à environ 30 millions d'euros. Pour la période de trois ans allant jusqu'en 2027, la société prévoit une croissance à un chiffre du TCAC.

La marge d'Ebitda ajustée devrait augmenter de 32%-33% jusqu'en 2024 et de 36%-37% jusqu'en 2027.

Les moteurs de la croissance, écrit la société, seront l'immunodiagnostic, le diagnostic moléculaire, les technologies sous licence et la progression du désendettement, qui permettra de "financer de nouvelles opportunités de croissance".

En bas de l'échelle, on trouve Ferrari, avec une perte de 3,4 %.

Brunello Cucinelli a fait son entrée sur le Mib, avec le titre en baisse de 1,1 % au départ. L'action prend la place de CNH Industrial, qui restera cotée uniquement à New York.

Sur le Mid-Cap, Industrie De Nora - en hausse de 1,6% - et H2U Technologies, un développeur d'électrolyseurs de nouvelle génération, ont annoncé lundi un accord de recherche pour identifier et développer des électro-catalyseurs à faible coût et à haute performance pour la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau.

Fincantieri a terminé 1,3 % dans le rouge. Vendredi, elle a annoncé que Vard - une filiale norvégienne - avait signé un accord avec un client international pour la construction d'un navire câblier. La livraison est prévue pour le quatrième trimestre 2026.

La valeur du contrat se situe entre 200 et 250 millions d'euros.

Le groupe Piaggio - dans le rouge de 0,7% - a présenté vendredi son "Plan de décarbonisation", avec lequel il s'engage à mettre en œuvre des actions concrètes pour aider à atteindre les objectifs climatiques fixés par l'Union européenne.

Dans la continuité du chemin parcouru jusqu'à présent, le plan du groupe Piaggio, élaboré avec les conseils de la Banque européenne d'investissement, en ligne avec le cadre PATH de la BEI et avec le soutien du cabinet de conseil EY - mandaté par la BEI - permettra au groupe d'articuler ses actions de réduction des émissions Scope 1, 2 et 3 sur deux horizons temporels : 2030 et 2050.

Parmi les sociétés à petite capitalisation, Antares Vision a clôturé en hausse de 6,6 pour cent et a surperformé toutes les autres. Lundi, la société a annoncé qu'elle avait nommé Jeremy Coote au poste de directeur général de sa filiale rfxcel.

Coote remplacera Glenn Abood, qui prend sa retraite et détient 668 198 actions d'Antares Vision. Coote a rejoint ACSIS en 2010 en tant que membre du conseil d'administration et a été nommé directeur général en 2014. Il a soutenu le leadership d'ACSIS dans le domaine des logiciels pour l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement. Il a plus de 25 ans d'expérience en tant que leader reconnu dans le domaine des logiciels ERP et de la chaîne d'approvisionnement ; auparavant, il était président de SAP Amérique du Nord.

En outre, la société a également nommé Stephanie Sebile au poste de directrice administrative et trésorière de rfxcel.

algoWatt a cédé 1,1 % après avoir annoncé que le conseil d'administration avait analysé l'impact possible sur les opérations du groupe de l'état de stress financier accru, conséquence directe de la décision d'un créancier financier de suspendre temporairement la facilité d'avance sur facture de la société.

Cette suspension temporaire, motivée par la nécessité de déterminer la solvabilité de la société suite au dépôt de la procédure de règlement négocié, pourrait avoir un impact sur la régularité des paiements de salaires aux employés.

Digital Bros a progressé de 2,2 %, tandis que Mondo TV a clôturé dans le rouge (1,2 %). La société a annoncé lundi que sa filiale Mondo TV France - dans le rouge de 4,0% sur Italie Croissance - avait conclu un accord majeur avec Giochi Preziosi, le premier fabricant et distributeur de jouets en Europe.

Le contrat, d'une durée de trois ans jusqu'au 31 décembre 2026, comprend le développement et la distribution de la ligne de jouets en Italie et le droit de première option pour étendre la licence au monde entier, dans les marchés où la série sera distribuée.

Parmi les PME, Radici Pietro Industries & Brands a clôturé dans le vert de 3,6% après avoir annoncé lundi qu'elle clôturerait l'année 2023 avec des revenus de 56 millions d'euros, selon les estimations préliminaires examinées par le conseil d'administration.

Ce chiffre est inférieur aux 59,7 millions d'euros attendus précédemment, mais il est supérieur de 4,6 % à celui de 2022.

Le groupe ICF a terminé la journée en hausse de 11 %, suivi par Eprcomunicazione, dans le vert de 10 %.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le vert de 1,3 % à 33 219,39, le Shanghai Composite a terminé juste au-dessus de la parité à 2 932,39 et le Hang Seng était dans le rouge de 0,9 % à 16 480,00.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a clôturé dans un vert fractionné à 37 306,02, le Nasdaq a terminé en hausse de 0,6 pour cent à 14 905,19 et le S&P 500 a clôturé en avance de 0,5 pour cent à 4 740,56.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0933 USD contre 1,0920 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2670 USD contre 1,2643 USD lundi soir.

Le baril de Brent valait 77,97 USD contre 78,45 USD à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 024,59 USD l'once contre 2 023,93 USD l'once lundi soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi comprend, à 1000 CET, l'indice des prix à la consommation de la zone euro.

À 14h30 CET, les permis de construire et les nouvelles mises en chantier seront publiés aux États-Unis.

Au même moment, au Canada, l'IPC annuel, l'indice des prix des matières premières et l'indice des prix des biens industriels seront publiés.

Sur la Piazza Affari, les résultats semestriels de Sesa sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

