TOKYO, 1er juillet (Reuters) - L'économie japonaise a décliné plus que rapporté initialement au premier trimestre, a déclaré lundi le gouvernement dans une révision du produit intérieur brut (PIB) national qui n'était pas programmée, fait rare, jetant une ombre supplémentaire sur le rebond fragile de l'économie du pays.

Il est probable que cette nouvelle lecture affecte les prévisions économiques trimestrielles de la Banque du Japon (BoJ) et le calendrier de la prochaine hausse des taux de la banque centrale, selon des analystes.

D'après les données actualisées communiquées lundi, l'économie japonaise a décliné de 2,9% sur un an au premier trimestre, alors qu'une lecture préliminaire donnait une baisse de 1,8%. (Reporting by Yoshifumi Takemoto, writing by Leika Kihara; Editing by Chang-Ran Kim and Sam Holmes)